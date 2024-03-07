تزامناً مع يوم المرأة العالمي.. شخصيات أردنية تقرأ أسماء الشهيدات في غزة عبر “موجة مفتوحة”- (فيديوهات)

عمان- “القدس العربي”:

شاركت مجموعة من الشخصيات الوطنية الأردنية بقراءة حيّة على الهواء مباشرة، اليوم الخميس، في “موجة مفتوحة” لأسماء الشهيدات في فلسطين منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، تزامناً مع يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 آذار.

موجة البث الإذاعي الخاصة، تحت عنوان “لسنا أرقاماً”، انطلقت صباح الخميس منذ الساعة التاسعة وحتى الخامسة مساء بمبادرة من شبكة الإعلام المجتمعي “راديو البلد”.

وفي تصريحات صحافية، أوضح المدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي، داود كُتّاب، أن فكرة هذه المبادرة جاءت ضمن سياسة أنسنة الإعلام والتي تركز على ضرورة أن ينقل الإعلام الجانب الإنساني، مشيرا إلى أن “علينا أن نتوقف عند القصة والسردية الإنسانية الخاصة بكل شهيدة، وأن لا يتم التعامل معهن كأرقام مجردة، فكل شهيدة لديها قصة وعائلة وأحلام وتفاصيل تم نسفها بوحشية غير مسبوقة يمارسها الاحتلال ضد الأطفال والنساء والمدنيين بشكل عام”.

كما شددت مديرة راديو البلد، عطاف الروضان، على أن هذه الحملة تأتي للتأكيد على أمرين، “الأول الدور الإنساني للإعلام وبخاصة الإعلام المجتمعي الذي لا يبحث عن الخبر، وإنما عن التفاصيل الإنسانية اليومية لكل الناس، وتحديدا ضحايا الحروب والأزمات”، والأمر الآخر “الإضاءة على أنه في الوقت الذي يحتفل العالم بيوم المرأة، لا تجد نساء فلسطين بصيص أمل للتعامل معهن كبشر لهن حق الحماية والعيش بحرية وكرامة مع عائلاتهن وأطفالهن”.

وتأتي هذه الحملة في ظل الأحداث الجارية والحرب المستمرة على قطاع غزة وما يتعرض له المدنيون من إبادة جماعية، وتكريما للنساء في فلسطين اللواتي يواجهن موجات من العنف المضاعف في الحرب وتخليدا لذكرى الشهيدات هناك.



