تزامنا مع الحرب على غزة.. محمد عساف يطلق أغنية جديدة لفلسطين- (فيديو)

“القدس العربي”: حققت الأغنية الجديدة لمحمد عساف إشادة واسعة بعد تعبيره فيها عن تمسك الفلسطينيين بالبقاء في أرضهم رغم الموت والدمار.
وكان الفنان الفلسطيني نشر أغنيته عبر حساباته على منصات التواصل، وحققت عددا كبيرا من المشاهدات خلال الساعات الأولى لبثها.
وتأتي الأغنية “سأموت حرا” في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد نحو 31 ألف فلسطيني وإصابة نحو 72 ألف شخص حتى الآن، وتسببت بدمار واسع في البنى التحتية وبنزوح نحو 2 مليون غزي من أماكن سكنهم.
من صميم القلب ..احسنت محمد عساف وكأنك دخلت الى قلبي واخرجت ما به من الم
Beautiful words
فلسطين يا حبيبة قلوبنا
اقسم بالله العلي العظيم برب السموات والارض سبحانه ستنتصر فلسطين هذا وعد من رب العرش العظيم ان فلسطين ستقود هذا العالم العربي والإسلامي.
ان ضريبة النصر والصبر كبيره لن يضيعكم رب العالمين ابدا
اللهم انتقم من الظالمين يارب العالمين
تعلمت حبك من طفولتي
مصريه تعيش في الغرب وتعشق فلسطين والفلسطينيين واغار عليها
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
فلسطين يا حبيبة قلوبنا
اقسم بالله العلي العظيم برب السموات والارض سبحانه ستنتصر فلسطين هذا وعد من رب العرش العظيم ان فلسطين ستقود هذا العالم العربي والإسلامي.
ان ضريبة النصر والصبر كبيره لن يضيعكم رب العالمين ابدا
اللهم انتقم من الظالمين يارب العالمين
تعلمت حبك من طفولتي
مصريه تعيش في الغرب وتعشق فلسطين والفلسطينيين واغار عليها
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا