تزامنا مع الحرب على غزة.. محمد عساف يطلق أغنية جديدة لفلسطين- (فيديو)

“القدس العربي”: حققت الأغنية الجديدة لمحمد عساف إشادة واسعة بعد تعبيره فيها عن تمسك الفلسطينيين بالبقاء في أرضهم رغم الموت والدمار.

وكان الفنان الفلسطيني نشر أغنيته عبر حساباته على منصات التواصل، وحققت عددا كبيرا من المشاهدات خلال الساعات الأولى لبثها.

وتأتي الأغنية “سأموت حرا” في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد نحو 31 ألف فلسطيني وإصابة نحو 72 ألف شخص حتى الآن، وتسببت بدمار واسع في البنى التحتية وبنزوح نحو 2 مليون غزي من أماكن سكنهم.