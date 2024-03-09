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تزامنا مع الحرب على غزة.. محمد عساف يطلق أغنية جديدة لفلسطين- (فيديو)

9 - مارس - 2024

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“القدس العربي”: حققت الأغنية الجديدة لمحمد عساف إشادة واسعة بعد تعبيره فيها عن تمسك الفلسطينيين بالبقاء في أرضهم رغم الموت والدمار.

وكان الفنان الفلسطيني نشر أغنيته عبر حساباته على منصات التواصل، وحققت عددا كبيرا من المشاهدات خلال الساعات الأولى لبثها.

وتأتي الأغنية “سأموت حرا” في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد نحو 31 ألف فلسطيني وإصابة نحو 72 ألف شخص حتى الآن، وتسببت بدمار واسع في البنى التحتية وبنزوح نحو 2 مليون غزي من أماكن سكنهم.

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  1. يقول احمد علي:
    مارس 10, 2024 الساعة 4:59 ص

    من صميم القلب ..احسنت محمد عساف وكأنك دخلت الى قلبي واخرجت ما به من الم

    رد
  2. يقول Bahieh:
    مارس 10, 2024 الساعة 6:33 ص

    Beautiful words

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  3. يقول نجلا العطار:
    مارس 10, 2024 الساعة 10:59 ص

    فلسطين يا حبيبة قلوبنا
    اقسم بالله العلي العظيم برب السموات والارض سبحانه ستنتصر فلسطين هذا وعد من رب العرش العظيم ان فلسطين ستقود هذا العالم العربي والإسلامي.
    ان ضريبة النصر والصبر كبيره لن يضيعكم رب العالمين ابدا
    اللهم انتقم من الظالمين يارب العالمين
    تعلمت حبك من طفولتي
    مصريه تعيش في الغرب وتعشق فلسطين والفلسطينيين واغار عليها
    بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

    رد
  4. يقول نجلا العطار:
    مارس 10, 2024 الساعة 11:00 ص

    فلسطين يا حبيبة قلوبنا
    اقسم بالله العلي العظيم برب السموات والارض سبحانه ستنتصر فلسطين هذا وعد من رب العرش العظيم ان فلسطين ستقود هذا العالم العربي والإسلامي.
    ان ضريبة النصر والصبر كبيره لن يضيعكم رب العالمين ابدا
    اللهم انتقم من الظالمين يارب العالمين
    تعلمت حبك من طفولتي
    مصريه تعيش في الغرب وتعشق فلسطين والفلسطينيين واغار عليها
    بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

    رد

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