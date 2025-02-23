تزامنا مع تشييع نصر الله في بيروت.. خامنئي يؤكد “استمرار مقاومة” إسرائيل

طهران: تعهد المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي مواصلة “مقاومة” إسرائيل في رسالة الأحد لمناسبة تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله في بيروت بعد اغتياله بضربة اسرائيلية في 27 ايلول/ سبتمبر.

وقال خامنئي في إشارة إلى إسرائيل “على العدو أن يعلم أن مقاومة الاغتصاب والظلم والاستكبار لن تنتهي وستستمر حتى تحقيق غايتها النهائية”.

وتزامن نشر رسالة خامنئي مع مراسم تشييع نصر الله قرب بيروت. وكان استشهد في ضربة إسرائيلية كبيرة اواخر أيلول/ سبتمبر في إطار مواجهة مفتوحة بين التنظيم الموالي لطهران وإسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

وانتهت هذه الحرب بإضعاف حزب الله سياسيا وعسكريا إلى حد بعيد.

وأشاد خامنئي بنصر الله، واصفا إياه بأنه “مقاتل عظيم” و”رائد” المقاومة في مواجهة إسرائيل.

ويشارك في مراسم تشييع نصر الله قرب بيروت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف اضافة الى مجموعة من النواب والمسؤولين الايرانيين.

ويقوم التلفزيون الإيراني بنقل وقائع التشييع مباشرة. ويقام تكريم لنصر الله مساء الأحد في أكبر مساجد طهران وفي مدن إيرانية عدة، بحسب الإعلام الرسمي.

(الأناضول)