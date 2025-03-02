تزامنا مع رمضان.. إسرائيل توقف دخول المساعدات الإنسانية لغزة 

القدس: قررت الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: “قررنا وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى غزة اعتبارا من صباح اليوم (الأحد) مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة ورفض حماس قبول خطة ويتكوف لمواصلة المحادثات”.

وأضاف المكتب: “لن تسمح إسرائيل بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح مختطفينا، وإذا استمرت حماس في رفضها فسيكون هناك عواقب أخرى”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهتها، قالت حركة حماس اليوم الأحد، إن قرار إسرائيل تعليق دخول البضائع إلى قطاع غزة يؤثر على مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار مضيفة أنها لا تتأثر بالضغوط.

وقال سامي أبو زهري القيادي الكبير في حماس: “هذا القرار يعقد الأمور ويؤثر على مسار التفاوض وحماس لا تستجيب للضغوط”.

في السياق، تكدست المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية والوقود أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري عقب مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري كرم أبو سالم والعوجة لليوم الثالث على التوالي ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وواصلت سلطات الاحتلال إغلاق المعبرين منذ يوم الجمعة الماضي، ومنعت شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود والمعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة من الدخول إلى القطاع.

وقال مصدر أمني مصري مسؤول في معبر رفح من الجانب المصري: “لم يصلنا حتى الآن أي قرار جديد من قبل إسرائيل بشأن إعاده فتح معبري كرم أبو سالم والعوجة حتى يتم إرسال أي شاحنات مساعدات إنسانية”.

وقال مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن السلطات الإسرائيلية واصلت إغلاق معبري كرم أبو سالم والعوجة لليوم الثالث على التوالي.

وبيّن أن الاحتلال اعتاد غلق المعابر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بزعم العطلة الأسبوعية في إسرائيل، إلا أنه هذه المرة مدد إغلاق المعابر ما أدى إلى توقف إرسال وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث لم يتم إرسال أي شاحنات منذ يوم الجمعة وحتى الآن.

إلى ذلك استقبل معبر رفح اليوم 21 من الجرحى والمرافقين ضمن الدفعة 28 للمرضى الفلسطينين القادمين من غزة.

وقال مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن المعبر استقبل 8 من الجرحى و13 مرافقا لهم تم استقبالهم من قبل اللجنة الطبية في معبر رفح، ويجري توزيعهم على مستشفيات شمال سيناء.

(وكالات)