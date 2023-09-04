تزامنا مع زيارة نتنياهو.. الشرطة القبرصية تعتقل 6 إسرائيليين بشبهة اغتصاب سائحة بريطانية

الناصرة- “القدس العربي”:

تزامنا مع زيارة حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لقبرص، أعلنت الشرطة القبرصية ظهر اليوم الإثنين، عن اعتقال خمسة إسرائيليين يشتبه في اغتصابهم سائحة بريطانية في منتجع “أيانابا”.

وحسب بيان الخارجية الإسرائيلية، فالحديث يدور عن خمسة إسرائيليين في العشرينات من أعمارهم، ارتكبوا جريمة اغتصاب بحق فتاة من بريطانيا داخل فندق، دون تقدم تفاصيل إضافية، مكتفية بالقول إن القنصل الإسرائيلي يتابع القضية عن كثب.

وقالت الإذاعة العبرية العامة، إن الحادثة مربكة ومحرجة، كونها تتزامن مع زيارة لنتنياهو وزوجته بدأت الأحد وتنتهي غدا الثلاثاء، بعد اللقاء برئيس قبرص نيكوس كريستودوليوس.

ويواصل نتنياهو زيارته للجزيرة اليوم، حيث التقى خلالها رئيس حكومة اليونان كيرساكوس ميتسوتاكيس أيضا.

يشار إلى أن نتنياهو يحاول الدفع بمشاريع اقتصادية لمدّ خط غاز طويل بين إسرائيل وأوروبا عن طريق تركيا، ومدّ أسلاك كهربائية في قعر البحر وبناء مرافق لإطفاء النيران في المنطقة.

وتهدف زيارة نتنياهو بالأساس، لإيصال رسالة مفادها أن إسرائيل تحتفظ بعلاقات التحالف الطيبة مع قبرص واليونان، رغم التحسن الواضح في العلاقات مع تركيا. كما يعمل نتنياهو على رعاية مشاريع اقتصادية أخرى بالتعاون مع قبرص واليونان، منها مد خطوط اتصالات تربط بين شبه الجزيرة العربية وآسيا بشكل عام مع أوروبا.

وفي قبرص، أوضح نتنياهو أن مشروعا كهذا، سيخرج لحيز التنفيذ في حال طبعت إسرائيل علاقاتها مع دول أخرى في المنطقة. وكانت هذا تلميحا للجهود المبذولة من أجل التطبيع مع السعودية.

وتأتي مقترحات نتنياهو استمرارا لاتفاقات الطاقة بين اليونان وقبرص لتزويد أوروبا بالغاز من الشرق الأوسط. وفي لقاء الأمس، طُرحت مشاريع أخرى منها مدّ خط غاز عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، وبنية تحتية لشبكة كهرباء في قعر البحر.

وفي الاجتماع مع نتنياهو، قال رئيس قبرص إن أزمة الطاقة في أوروبا عقب الحرب في أوكرانيا تدفع بلاده لتطوير ممر طاقة يوصل بين الشرق الأوسط وأوروبا بواسطة أنابيب غاز عملاقة.

وتتزامن زيارة نتنياهو مع فضيحة جديدة بعد اعتقال مجموعة شباب إسرائيليين مشتبهين باغتصاب سائحة بريطانية، علما أن حادثة مشابهة جدا وقعت قبل أربع سنوات عندما اعتقلت السلطات القبرصية 12 إسرائيليا بشبهة اغتصاب شابة من بريطانيا أيضا في ذات المنتجع.

ولاحقا اتُهمت بافتراء الاعتداء عليها، وأدانتها محكمة قبرصية، لكن المحكمة العليا هناك برأتها، وأكدت تعرضها لجريمة اغتصاب جماعي من قبل الشباب الإسرائيليين الذين أُطلق سراحهم بشكل مريب، وبعد تدخلات رسمية إسرائيلية كما أفادت تسريبات صحافية وقتها.

وقالت الإذاعة العبرية العامة، إن محكمة قبرصية قد مددّت ظهر اليوم الإثنين اعتقال الشباب الإسرائيليين لعدة أيام على خلفية شكوى مفصلة قدمتها ضدهم الفتاة البريطانية التي اتهمتهم باستدراجها واغتصابها تباعا في أحد فنادق أيانابا. ونقلت عن محامي الدفاع أن المحكمة أطلقت سراح أحدهم وأبقت البقية رهن الاعتقال.