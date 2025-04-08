تزامنا مع زيارة نتنياهو.. مظاهرة داعمة لغزة تجوب شوارع نيويورك- (صور)

نيويورك: شهدت نيويورك، الاثنين، مظاهرة مطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وتظاهر المئات من الأشخاص في شوارع نيويورك، بالتزامن مع وجود نتنياهو في البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات حملت عبارات “سئمنا من الإبادة الجماعية”، ورددوا شعارات من قبيل “فلسطين حرة”.

وطالب المتظاهرون بوقف الدعم العسكري والمالي الأمريكي لتل أبيب، وإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)