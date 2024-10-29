سياسة | عربي | سوريا

تزامنا مع قصف بالمدفعية على القنيطرة.. توثيق غارة إسرائيلية على تل الجابية بدرعا

29 - أكتوبر - 2024

دمشق – “القدس العربي”:

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر الثلاثاء، بالمدفعية الثقيلة المتمركزة في تل الفرس “تل الجلع” في مرتفعات الجولان المحتل، مناطق زراعية في ريف القنيطرة، كما أغار سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال على تل الجابية في ريف درعا جنوب سوريا.

وقال مصدر من أهالي قرية الرفيد لـ “القدس العربي” إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في “تل الجلع” استهدفت الأراضي الزراعية في “منطقة السهام” في قرية الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، في رسالة إنذار وجهتها لأهالي القرية بعدم الاقتراب من الشريط الفاصل.

وبحسب المتحدث، فإن “منطقة السهام” المستهدفة هي عبارة عن أراض زراعية لم تشهد اليوم أي تحركات. كما أنها تبعد أقل من كيلو متر واحد عن التجمعات السكنية الخاصة بأهالي القرية.

تزامنا، قال المتحدث باسم شبكة تجمع أحرار حوران أيمن أبو نقطة لـ “القدس العربي” إن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية على تل الجابية في ريف درعا الغربي، دون معلومات عن الأضرار.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد دوى انفجار عنيف تزامناً مع تحليق لطائرات يرجح أنها إسرائيلية في أجواء تل الجابية شمال غربي مدينة نوى في ريف درعا الغربي بالقرب من الحدود مع الجولان السوري المحتل.

وأضاف: لم يتبين سبب الانفجار وما إذا كان نتيجة غارة جوية إسرائيلية أو لسبب آخر، حيث تصاعد الدخان من مكان الانفجار، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

