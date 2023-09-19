تزامنا مع وعود بلماضي.. حارس الجزائر يتوهج في أوروبا!

لندن- “القدس العربي”: بعد مرور أشهر قليلة على اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم على المستوى الدولي.. نجح حارس مرمى منتخب الجزائر السابق، في خطف الأضواء على الساحة الأوروبية، وذلك بفضل أرقامه الفردية الاستثنائية، التي جعلته يضاهي إحصائيات وأرقام أعتى وأشهر حراس المرمى في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتفاجأ الجمهور الجزائري، بالإشادة الإعلامية والجماهيرية الكبيرة في فرنسا، بالعروض الهوليودية التي يقدمها حامي عرين محاربي الصحراء السابق ألكسندر أوكيدجا، الذي فاجأ الناخب الوطني جمال بلماضي في يونيو/ حزيران الماضي، بقرار تقاعده دوليا، وذلك على الرغم من أن سنه لم يتجاوز الـ35 ربيعا، فيما يُعرف بربيع العمر بالنسبة لحراس المرمى.

ويبصم ضحية الأسطورة الريس مبولحي، على موسم استثنائي مع فريقه ميتز، آخرها ما فعله في مباراة رحلة عطلة نهاية الأسبوع إلى ملعب “دولا ديليه” لمواجهة لانس، منفردا بدور البطولة المطلقة في الانتصار الثمين بهدف جيويل اسورو الوحيد، الذي أبقى الفريق في المرتبة السابعة في جدول ترتيب أندية الليغ1، بعد نجاح الحارس في الاختبارات العشرة التي تعرض لها على مدار الـ90 دقيقة.

ونقل موقع “Win Win” عن منصة “هو سكورد”، أن الحارس الذي بدأ رحلة الدفاع عن الخضر في عام التتويج بكأس أفريقيا من مصر في العام 2019، أبدع في التصدي لـ10 تصويبات أمام لانس، منهم 6 محاولات شبه مؤكدة، بتسديدات من داخل منطقة الجزاء، وتأكيدا على صحة المعلومة، تغنى حساب الدوري الفرنسي الرسمي على منصة “إكس” بإنجاز أوكيدجا في الجولة الخامسة، كأول حارس هذا الموسم ينجح في التصدي لهذا العدد من المحاولات في مباراة واحدة.

وما يُثير الدهشة والاستغراب، أن هذا التألق اللافت، جاء بعد فترة قليلة من رسالة المدرب جمال بلماضي لحارسه السابق، أو ما عُرفت بوعود المدرب للحارس، بإدراج اسمه ضمن القائمة التي ستشارك معها في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، شريطة تراجعه عن قرار الاعتزال، والعودة لتعزيز أرشيفه الدولي، بدلا من أن يتوقف وفي سجله 6 مشاركات فقط دولية مع المنتخب.

ويبحث المنتخب الجزائري عن خليفة للريس مبولحي، الذي احتكر عرين المنتخب طيلة السنوات العشر الماضية، وأغلب المصادر تُشير إلى ارتياح بلماضي في تثبيت الحارس أنتوني ماندريا، ليكون الحارس الأساسي في المرحلة القادمة، وأيضا لأرقامه الرائعة مع فريقه كان في فرنسا، منها الحفاظ على نظافة شباكه في أول 4 مباريات في الموسم الكروي، ما جعل المدرب يبقي عليه في التشكيل الأساسي أمام تنزانيا والسنغال في مباراتي عطلة سبتمبر/ أيلول، وذلك على حساب حارس ضمك السعودي مصطفى زغبة.