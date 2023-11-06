سياسة | دولي

تزايد الهجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة

منذ ساعة واحدة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: تعرضت القوات الأمريكية للهجوم مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد) في جميع انحاء الشرق الأوسط وسط مخاوف من أن الجماعات المدعومة من إيران قد تسعى إلى تقويض الوجود الأمريكي بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وارتفع عدد الهجمات حتى الآن إلى 38، وفقا لوزارة الدفاع، بما في ذلك 20 في العراق و18 في سوريا، وهذا ارتفاع من 32 في نهاية الأسبوع الماضي.

وشنت الجماعات هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على قواعد أمريكية، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص ولكن لم يُقتل أي أحد.

ويظهر الارتفاع في العدد الإجمالي أن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم ست مرات خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يشير إلى أن الجماعات المسلحة لن تتراجع.

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