تزايد حركة النزوح في القرى المتاخمة للخط الأزرق في جنوب لبنان

بيروت: تزايدت حركة نزوح السكان في القرى المتاخمة للخط الأزرق في جنوب لبنان مع اتساع رقعة التعديات الإسرائيلية، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية اليوم الأحد.

وذكرت الوكالة أن “الطيران الحربي الإسرائيلي شن ليلا عددا من الغارات بالصواريخ الموجهة على محيط بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، بعد ذلك شهدت قرى القطاع الغربي ليلا ساخنا ومتوترا تخلله إطلاق معاد لعدد من القنابل المضيئة فوق سماء القرى المذكورة حتى ساعات الفجر الأولى، كما سمع صباح اليوم أصوات رشقات نارية من محيط بلدة الناقورة”.

ووفق الوكالة، “أُطلقت صباح اليوم صفارات الأنذار لأكثر من مرة في مستعمرات العدو الاسرائيلي الواقعة قرب الخط الأزرق، والتي باتت خالية من السكان”، مشيرة إلى أن “سماء الجنوب شهدت تحليقا للطيران الحربي المعادي”.

وطبقا للوكالة، “تُعبتر ليلة أمس من الليالي الأكثر سخونة منذ بداية الحرب، وعليه فإن الرقعة الجغرافية للتعديات الإسرائلية اتسعت لتتعدى عمق خمسة كيلومترات داخل لبنان من الخط الأزرق”.

وحسب الوكالة، “ازدادت حركة النزوح للسكان في القرى المتاخمة للخط الأزرق تجاه المناطق الأكثر أمنا، حيث يتواجد في مدينة صور أكثر من 1500 عائلة لبنانية وسورية، توزعوا على عدد من مراكز الأيواء في المدارس الرسمية والخاصة أعدتها للغاية نفسها وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور التي أعلنت أكثر من مرة عن ضعف الإمكانيات لتأمين حاجات النازحين”.

(د ب أ)