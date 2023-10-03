تزايد حصاد العرب من الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية بالصين

حصدت قطر الميداليتين الذهبية والفضية عن طريق عبد الرحمن صامبا وباسم حميدة في سباق 400 متر حواجز للرجال

هانغجو: تواصل حصاد اللاعبين العرب للميداليات في منافسات ألعاب القوى خلال دورة الألعاب الآسيوية (الآسياد) المقامة حاليا بمدينة هانغجو الصينية.

ونجح رياضيو قطر والبحرين والسعودية وعُمان في زيادة حصيلة الميداليات، الثلاثاء، بعد إضافة 6 جديدة، منها 3 ذهبيات، وواحدة فضية، وبرونزيتان.

ففي سباق 400 متر حواجز رجال، فرضت قطر سيطرتها على السباق بعد أن حصدت الميداليتين الذهبية والفضية عن طريق عبد الرحمن صامبا وباسم حميدة على التوالي.

وسجل صامبا زمنا قدره 48.4 ثانية، في حين سجل حميدة بدوره زمنا قدره 48.52 ثانية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية للصيني زهاي إكسي بزمن 49.16 ثانية.

ورفعت قطر رصيدها إلى 9 ميداليات، منها 3 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزيتان، لتحتل المركز الثاني عربيا، والمركز السادس عشر آسيويا.

وفي سباق 400 متر حواجز سيدات، اقتنصت العداءة البحرينية كيمي أديكويا الميدالية الذهبية، بعد أن جاءت في المركز الأول للسباق مسجلة زمنا قدره 54.45 ثانية.

وجاءت الصينية مو جياي ديي في المركز الثاني لتحصل على الميدالية الفضية بزمن قدره 55.01 ثانية، بينما حصلت الهندية فيدرا رامراج على الميدالية البرونزية بزمن قدره 55.68 ثانية.

الميدالية هي الثالثة للعداءة البحرينية بعد ذهبيتي سباقي 400 متر، والتتابع المختلط 4×400 متر، كما حطمت كيمي الرقم القياسي في دورات الألعاب الآسيوية المسجل باسمها في آسياد كوريا الجنوبية 2014، وقدره 55.9 ثانية.

وحصل فريق البحرين في سباق التتابع 4×100 متر للسيدات على الميدالية البرونزية بزمن قدره 44.90 ثانية، خلف الفريق الصيني الفائز بالذهبية بزمن 43.39 ثانية، وتايلاند المتوجة بالفضية بزمن 44.32 ثانية.

ورفعت البحرين رصيدها إلى 13 ميدالية منها سبع ذهبيات، وواحدة فضية، وخمس ميداليات برونزية، لتتصدر جدول ترتيب الدول العربية في الدورة وتتقدم للمركز التاسع آسيويا.

وفاز العداء السعودي علي عيسى بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر رجال، مسجلا زمنا قدره 1:48.5 دقيقة، وحصل الهندي محمد كاركات على المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن قدره 1:48.43دقيقة.

وحصد العداء العُماني حسين الفارسي الميدالية البرونزية في نفس السباق، بعد أن حقق الترتيب الثالث بزمن قدره 1:48.53 دقيقة، وهي ثاني ميدالية لعمان بعد فضية منتخب الإبحار الشراعي.

ورفعت السعودية رصيدها إلى 5 ميداليات، منها ذهبيتان، وبرونزية، وفضيتان، لتحتل المركز الرابع عربيا، والثامن عشر آسيويا.

وبعيدا عن ألعاب القوى، أحرز الملاكم العراقي علي قاسم السراي برونزية وزن تحت 63.5 كلغ، وهي ثاني ميدالية للعراق بعد برونزية سيف طاهر في مسابقة التايكواندو في وزن تحت 80 كلغ.

وانطلقت النسخة التاسعة عشر من دورة الألعاب الآسيوية (الآسياد) بمدينة هانغجو في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتستمر حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

(الأناضول)