تزايد في عدد الوفيات في غزة بسبب الحرب والحصار.. والمرضى يئنون من الألم دون علاج

غزة – “القدس العربي”:

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قطاع غزة يسجل يوميا العديد من حالات الوفاة، نتيجة الحصار التعسفي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، ومنعها المتواصل لإدخال المستلزمات الطبية، بما في ذلك الأجهزة الطبية والأدوية الضرورية، بعد أن دمرت بشكل منهجي وواسع النطاق القطاع الصحي طوال الأشهر العشرة الماضية.

وأكد الأورومتوسطي أنه يتلقى عشرات الشكاوى يوميا من فلسطينيين بحاجة لسفرهم أو سفر ذويهم لتلقي العلاج المنقذ للحياة خارج قطاع غزة، بسبب عدم توفر العلاج الملائم أو الأدوية والأجهزة الطبية وخروج غالبية المستشفيات عن الخدمة، بفعل الحصار والاستهداف الإسرائيلي.

وأشار المرصد في تقرير جديد له، إلى أن ذلك يستوجب أكثر من أي وقت مضى، التحرك العاجل لرفع الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المواد الطبية لإنقاذ حياة المدنيين المرضى والجرحى، وضمان حق السفر للعلاج للأشخاص الذين تستدعي حالاتهم الطبية ذلك، وإدخال الاحتياجات اللازمة لإعادة بناء النظام الصحي على الفور وضمان حمايته من الاستهداف الإسرائيلي.

ونقل التقرير الحقوقي معطيات عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشارت إلى وجود أكثر من 12 ألف مصاب و14 ألف مريض بحاجة إلى تحويل خارجي عاجل لإنقاذ الحياة، مؤكدا أن هؤلاء هم جزء من عشرات الآلاف بحاجة ماسة للسفر من أجل استكمال علاج أو تلقي خدمات صحية ضرورية وتأهيلية غير متوفرة في قطاع غزة.

وأكد الأورومتوسطي أن عشرات حالات الوفاة تسجل يوميا لمرضى وكبار سن غالبيتهم نتيجة غياب الأدوية أو العلاج أو عدم توفر رعاية صحية ملائمة، وقال إن هؤلاء لا يتم احتسابهم رسميا ضمن ضحايا الهجوم الإسرائيلي المستمر، مشيرا إلى أن معطيات وزارة الصحة تشير إلى ارتفاع نسبة الوفاة في قطاع غزة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العامين السابقين، وأنه لوحظ وجود علاقة بين ارتفاع حالات الوفاة وخروج المستشفيات عن الخدمة وانهيار النظام الصحي نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الممنهج.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الآلاف من مرضى السرطان يواجهون معاناة شديدة ومهددون بالموت نتيجة عدم توفر العلاج وحاجتهم للتحويل للسفر لتلقي الجرعات الكيماوية.

ويقول ساهر نصر، طبيب أطفال في مستشفى كمال عدوان، للأورومتوسطي “إن الحالات المرضية انتشرت بكثرة بين الأطفال في شمال غزة خلال الأيام الأخيرة بسبب سوء التغذية وضعف المناعة”.

وأضاف: “انتشرت في ظل الحرب العديد من الأمراض الجلدية بين الأطفال أغلبها لم نسجل حالات إصابة بها سابقًا أغلبها بسبب بكتيري وفيروسي، بالإضافة للفطريات التي لا تأتي إلا لأصحاب المناعة الضعيفة، وهذه الأمراض معدية وتزيد الحالات بسبب تكدس السكان في مراكز الإيواء، بالإضافة لانعدام سبل النظافة وتلوث المياه، ولقلة الغذاء وسوء التغذية بسبب اعتماد المعلبات التي تحوي مواد حافظة وعدم وجود البروتينات في الغذاء”.