تزايد قتل النساء في المغرب العربي.. كل أسبوع امرأة.. و”الأدوات القانونية مهزلة”

الجزائر: تتصدر جرائم القتل الوحشية للنساء، بالضرب أو الذبح أو الحرق، ومشكلات العنف الأسري، اهتمامات الإعلام بشكل متزايد في المغرب العربي، لكن آليات الحماية لا تزال غير كافية.
بحسب مجموعة “فيمينيسيد (قتل النساء) الجزائر”، التي ترصد هذه الحالات منذ عام 2019: “تُقتل على الأقل امرأة واحدة كل أسبوع” في البلاد.
أما منصة “أوقفوا قتل النساء المغرب”، فسجّلت على الأقل 50 جريمة قتل للنساء في 2023، مقابل أكثر من 30 في 2022، وخمس حالات منذ بداية عام 2024.
مواطن جزائري: قبل نصف ساعة من الإفطار، رأى زوج أختي زوجته تلتقط صورة لنفسها بهاتفها، بينما كانت تقلي البوراك، فغضب غضباً شديداً، إلى درجة أنه صبّ الزيت على وجهها، ثم ذبحها
في تونس، الوضع لا يقل خطورة، إذ ارتفع عدد جرائم قتل النساء أربع مرات بين 2018 و2023، ليصل إلى 25 جريمة قتل مقابل ست حالات في 2018، وفق منظمات غير حكومية مثل “أصوات نساء” و”منارة”.
وخلال شهر رمضان في ربيع 2023، قُتلت شابة جزائرية تبلغ 23 عاماً على يد زوجها في قسنطينة (شرق الجزائر)، في جريمة قتل وحشية رواها لوكالة فرانس برس شقيق الضحية.
وقال عماد، وهو اسم مستعار: “قبل نصف ساعة من الإفطار، رأى زوج أختي زوجته تلتقط صورة لنفسها بهاتفها، بينما كانت تقلي البوراك (من المقبّلات الجزائرية)، فغضب غضباً شديداً، إلى درجة أنه صبّ الزيت على وجهها، ثم ذبحها”.
كانت الضحية متزوجة منذ خمس سنوات، ولها ثلاثة أطفال.
وبحسب شقيق الضحية، حُكم على القاتل بالسجن 10 سنوات فقط، لأن محاميه قدّمَ ملفاً طبياً يزعم أن موكله كان يعاني من انهيار عصبي، وهي عقوبة طعنت الأسرة فيها لدى محكمة الاستئناف.
ونجت فريدة (اسم مستعار)، البالغة 45 عاماً، من محاولة خنقها على يد زوجها في الجزائر.
وروت هذه الصحافية المطلّقة، والأم لأربعة أطفال: “كانت حياتي الزوجية بائسة جداً، مع الضرب والتهديدات بالقتل. مرة خنقني حتى سقطت، واستخدم حتى حبلاً”.
وأوضحت الباحثة الجزائرية في علم الاجتماع يمينة رحو أن “ظاهرة قتل النساء ليست جديدة، إلا أنها أصبحت أكثر بروزاً مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي”.
تحاول منظمات غير حكومية، وجمعيات نسوية في دول المغرب العربي، توعية الرأي العام بهذه المآسي، معتبرة أن الجرائم التي تصل إلى الإعلام ليست سوى غيض من فيض.
وقالت كريمة بريني، رئيسة جمعية المرأة والمواطنة، بخصوص عدد جرائم قتل النساء المسجلة في تونس عام 2023: “إنه هائل بالنسبة لعدد السكان، وهي ظاهرة خطيرة”.
بريني: هناك عدد كبير من العوائق الثقافية في تونس، مثل الصور النمطية التي تروّجها الكتب المدرسية، والذهنيات التي يجب تغييرها لكي لا تكون هذه الأعمال مقبولة ثقافياً
ووقعت آخر محاولة قتل لامرأة في نهاية الأسبوع الفائت في قفصة بجنوب تونس، حيث سَكَبَ زوج البنزين وأضرم في جسد زوجته النار بسبب خلافات عائلية متكررة، ونُقلت إلى المستشفى، بينما زوجها لا يزال متوارياً، بحسب مصادر قضائية.
رغم تبنّي قانون طموح جداً في عام 2017 في تونس، ترى بريني أن “تطبيقه لا يسير بالوتيرة المطلوبة”، مشيرة إلى نقص التمويل العام لمراكز الإيواء وعدم كفاية تدريب “المحترفين (خصوصاً الشرطة والقضاة) على تقويم المخاطر ومنع العنف”.
وترى أيضاً أنّ “عدداً كبيراً من العوائق الثقافية” في تونس، مثل الصور النمطية التي تروّجها الكتب المدرسية (“المرأة في المطبخ، الرجل يشاهد التلفاز”)، والذهنيات التي يجب تغييرها لكي لا تكون هذه الأعمال “مقبولة ثقافياً”.
وآخر جريمة كانت ضحيتها امرأة في الجزائر حدثت الإثنين في ولاية خنشلة (شرق)، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلاً يبلغ من العمر 49 عاماً طعن زوجته، 37 عاماً، مرّات عدة قبل أن يذبحها، وقد أوقفته الشرطة.
وللجزائر أيضاً إطار تشريعي صارم للغاية في هذه القضايا.
فقد صدرت على الأقل 13 عقوبة بالإعدام، منذ عام 2019 (تم تخفيفها جميعاً إلى السجن مدى الحياة). وهناك قانون صدر عام 2015 يعاقب بشكل خاص على التحرش الجنسي، وكل أشكال الاعتداء أو العنف اللفظي أو النفسي.
وأوصت يمينة رحو بـ”توعية الجنسين منذ سن مبكرة بالتربية على المساواة والمسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل في الأسرة”، خصوصاً عبر وسائل الإعلام العامة.
بالنسبة لها، “لا تكفي الترسانة القانونية وعمل قوات الأمن”، بل يجب “تعبئة جميع موارد الدولة، مع نظام إنذار، يشمل الرجال أيضاً”.
وفي المغرب أيضاً، يوجد، منذ عام 2018، قانون يحارب العنف الموجه ضد النساء، لكنه يتعرّض لانتقادات من الجمعيات النسوية بسبب عدم فعاليته.
وبيّنت المحامية غزلان ماموني أن “القضاة يميلون إلى الاعتقاد بأن هذه الأفعال تندرج ضمن المجال الخاص، لذلك فإن العقوبات ليست رادعة، وهذا جوهر المشكلة”.
ماموني: القضاة يميلون إلى الاعتقاد بأن هذه الأفعال تندرج ضمن المجال الخاص، لذلك فإن العقوبات ليست رادعة، وهذا جوهر المشكلة
من جانبها، وصفت كاميليا الشهاب، مؤسِّسة جمعية “أوقفوا قتل النساء المغرب”، الأدوات القانونية المغربية في هذه القضايا بأنها “مهزلة”، داعية إلى تشريع “أكثر واقعية” وتدريب المحترفين للتكفّل بشكل أفضل بالضحايا.
في عام 2023، حظيت جريمة قتل في المغرب بتغطية إعلامية كبيرة، وتمثلت في تقطيع جثة امرأة وإخفائها في ثلاجة.
وتقول كاميليا الشهاب: “هذه الحالة معبّرة جداً لأنها تُظهر الحاجة إلى حصول أمر مروّع للغاية لكي يهتم الصحافيون بالموضوع، رغم أن جميع جرائم قتل النساء مروّعة”.
(أ ف ب)
يجب اعدة النظر في تكاليف الطلاق على الرجل للتخفيف من هذه الجرائم حيث تسلط اشد العقوبات المادية عليه من نفقة وسكن وثمن الطلاق وهذا حتى ولو كانت المراة هي الراغبة في الطلاق ولكنها لا تصرح بذلك امام المحاكم
نشرت باحثة إجتماعية فرنسية بأن ظاهرة قتل النساء بفرنسا من طرف أزواجهن التي حسب الإحصائيات بمعدل إمرأة في كل يوم أنها نتيجة القوانين المنحازة للمرأة لذا لم يبق للرجل إلا القتل كما نددت بالجمعيات النسوية التي تتهم الرجل بدون معرفة الظروف المؤسفة التي تدفع بالرجل لقتل زوجته وكشفت أن عضوات هذه الجمعيات مكونة من مطلقات أو نساء فاتهن قطار الزواج تحرضن المتزوجات على أزواجهن وتتجاهلن بأن هناك نساء متزوجات سعيدات مع أزواجهن.
كما أشارت الباحثة عن عزوف الرجال عن الزواج بسبب القوانين التي حولت الأزواج إلى مجرمين.
بباريس فقط نصف النساء تعشن لوحدهن وليس حبا في الوحدة بل لعزوف الرجال عن الزواج.
مصدر هذا التقرير هو (ا ف ب) وكالة أبناء فرنسية مقرها باريس …. الهدف من التقرير هو تمرير تشريعات سيداو للانحلال الخلقي تمهيدا لتفكيك الأسرة العربية
ليس لدي أي ثقة في وسائل الإعلام الغربية حين يتعلق الأمر بالعرب والمسلمين
من يعنف امراة او يحط من كرامتها فهو مجرم ويجب معاقبته عقاب شديد فبالاحرى من يقتلها انا مع اعدامه لانه قتل نصف المجتمع وقتل الاخت والام وقتل الامل
صحيح العنف يختلف من دولة الى اخرى ورغم ان العنف في الجزائر هو شيء عادي فان تونس لم تكن ضمن هده الخانة اما المغرب هناك حالات اجتماعية تظهر في بعض المناطق ويجب محاربتها وتشديد العقوبات عليها والدولة بدات تنشا مقرات لايواء المراة المعنفة ولكن ما اثار انتباهي هو ان وكالة وفرنس برس هي مصدر هده الاخبار وتناست ان في فرنسا ان كل 15 دقيقة تتعرض المرأة للعنف وان في كل دقيقة تتعرض للتحرش أما القتل فحدث ولا حرج والارقام من مصادر الداخلية تشكل خطر كبير فكان بالاحرى على هده الوكالة ان تعدد مصاءبها قبل ان تحصي مصاءب الآخرين
الفرنسيين مثل دولتهم يتتبعون ويراقبون دول وشعوب المغرب العربي بحنين مريب ومحير ، فينسون أو يتناسون أن هذه المجتمعات حرة في حياتها .
لو طبقنا شرع الله كما كان يطبق في زمن الرسول والصحابه لكان الوضع مختلف تماما ولكن حكامنا الاشاوس يطبقون قانون الدول الاستعمارية
الاعتقاد السائد بين الرجال في المجتمعات المغاربية هو أن المرأة مجرد خادمة في البيت وأن للرجل الحق في تسخيرها لنفسه كما يشاء وبمجرد أن تبدي قليلا من الشكوى دون حتى التمرد تثور قيامته ويتصرف بوحشيه ضدها دون أدنى ضابط أخلاقي ولا إجتماعي فتكون الكارثة ، والحقيقة أن الإسلام بريئ من هذا الشطط ، حيث من واجب الرجل النفقة على زوجته وليس عليها واجب الطهي والغسيل وتدبير شؤون البيت وإنما تلك مكرمة وضعها الله في فطرة المرأة من باب “وجعل بينكم مودة ورحمة” وعليه فيجب على مؤسسات التربية والتشريع أن تعيد النظر في التعاطي مع الموضوع وتعود إلى الشريعة السمحاء لتصحيح أدوار الرجل والمرأة لمعالجة الرجال من الشعور بالتضخم والتفخم في القوامة على المرأة كأداة للسيطرة والطغيان وسلبها قيمتها وحقوقها التي ضمنها لها الشرع والعقل والمنطق ..
من الاسباب الرئيسية لهذه الجرائم هي منصات التواصل الاجتماعي وما يرافقها من الخيانات الزوجية.
ههه لا يفوت أسبوع إلا و و تنشر أخبار هنا و هناك تحت دعاية مغرضة لتشويه الجزائر بأي وسيلة و أي طريقة لا لشيء لأن نهضة التنين الجزائر بدأت تزعج البعض بل و تؤرق مضاجعهم….يا أخي جرائم القتل في أوروبا و أمريكا خصوصا هي الأعلى في العالم أنظروا إحصاءات الهيئات الدولية أو الأمريكية فيكا يخص أمريكا وحدها … فلماذا التركيز على الجزائر ..انظروا لمصر مثلا و حتى في دول آسيا ….الجزائر أقل بكثير من هذه اابروباغندا الغريبة العجيبة…..