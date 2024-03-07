تساؤلات عن “اختفاء” مذيعة بريطانية بعد اعتذار قناتها عن مقارنتها حرب إسرائيل على غزة بـ”الهولوكوست”

لندن ـ “القدس العربي”:
أثيرت تساؤلات عن “اختفاء” المذيعة البريطانية بيل دوناتي بعد أكثر من شهر من مقابلتها الساخنة مع سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون على قناة “سكاي نيوز” البريطانية، التي واجهته فيها بما جاء في مقال مشترك له مع عضو آخر في البرلمان الإسرائيلي، نشر بما بدا توطؤا من صحيفة “وول تسريت جورنال” الأمريكية، والذي دعيا فيه إلى تهجير الفلسطينيين.
وسألت المذيعة دانون إذا ما كانت دعوته لـ “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من غزة، وحث البلدان في جميع أنحاء العالم على استقبالهم” تشبه ما تعرض له اليهود في أوروبا خلال الهولوكوست.
This insolent interviewer from @SkyNews disgracefully drew comparisons between the situation in Gaza and the Holocaust. Shame on her pic.twitter.com/GyhkL2W1co
— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) January 26, 2024
وأثناء النقاش قال دانون: “أعتقد أن أي شخص في العالم يريد الانتقال طوعا إلى بلد آخر يجب أن يكون مؤهلا للقيام بذلك”.
وردت المذيعة دوناتي (التي لها أصول فرنسية كذلك): “نعم، هذا هو نوع النقل الطوعي للعديد من اليهود خلال المحرقة، كما أتخيل.. إنها ليست عملية نقل طوعية”.
وانفعل دانون ردا على دوناتي، ووصف تعليقاتها بأنها “معادلة مخزية ومعادية للسامية” وأدان المذيعة لمقارنته المحرقة بالوضع الحالي في غزة.
وسرعان ما تحركت الآلة الإعلامية والدعائية الصهيونية لشن حملة ضد المذيعة والقناة. ولم يكد يمر إلا وقت قصير، حتى قامت قناة “سكاي نيوز” بالاعتذار ببيان بثته على الهواء مباشرة.
وجاء في البيان: “تدرك سكاي نيوز عدم ملاءمة هذه المقارنة تمامًا والطبيعة المسيئة لتلك التعليقات. تود سكاي نيوز الاعتذار دون تحفظ عن المقارنة ولـدانون شخصيا”.
A statement from Sky News pic.twitter.com/XTQZnTcp31
— Sky News (@SkyNews) January 26, 2024
وبحسب صحف بريطانية رفض متحدث باسم “سكاي نيوز” التعليق على ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد دوناتي.
لكن منذ ذلك اليوم، أي في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي لم تظهر المذيعة مجددا على شاشة “سكاي نيوز”، مما أثار تساؤلات.
And no sign of belle donati since this shameful apology https://t.co/aPfecYrxbB
— Chris Killick ☮️🕊️🇵🇸 (@ChrisKillick1) March 3, 2024
ولم يظهر لبيل دوناتي كذلك أي نشاط على حسابها على منصة “إكس” منذ ذلك الوقت. واللافت أنها تنشر وتعيد نشر على حسابها نشر منشورات متضامنة مع الفلسطينيين وغزة ومُدينة للجيش الإسرائيلي.
The ransacking overnight of a centre for children with special needs in the West Bank is hard for the IDF to justify. Why do they need to take food & winter clothing meant for kids who most need it? #occupationhttps://t.co/G26bn8ECP6
— Belle Donati (@belledonati) January 9, 2024
نظام إنكلترا يدعم دولة صهيونية عنصرية
انكلترا هي السبب في معظم مشاكل العالم وخاصة العالم “الثالث” بتصنيفات هؤلاء الانكليز
يا سيدي لماذا لا تنتقد البلدان العربية الشقيقه قبل أن تتكلم على الدول الاخرى
Yousef
البلدان العربية لم تقم بإصدار وعد بلفور و لم تقم بتسهيل الهجرة اليهودية إلىفلسسطين طيلة أكثر من ثلاثين عامنا عام ١٩١٧ ، و بعد أن رأت و تأكدت أن الوجود الصهيوني أصبح قوياً و أمريكا تدعمه سحبت جيشها دون أن تسلّم البلد لأهله.
الحكومات العربية ممكن أن تلام على سذاجتها و جهلها في مواجهة إسرائيل ، لكن تبقى مسؤولية بريطانيا لا تمحى
ويفتخرون بحرية الاعلام والصحافة لديهم
بريطانيا هي القلعة التي تتحصن فيها العصابات الصهيونية وتستغل دافع الضرائب لقمع الأصوات الحرة ونسف كل خطوة أو مسعى لاستقلال فلسطين من النهر إلى البحر كما كانت قبل أن يسكنها المهاجرون الصهاينة غير الشرعيين بعدما استقدمتهم بريطانيا من كافة أنحاء العالم وارتكاب المذابح بتواطئها مع العصابات الارهابية الصهيونية التي وفرت لها بريطانيا المال و السلاح والحماية الدولية
إني أسأل وأكرر السؤال هل أخطأ هتلر في إدانته لليهود. أنظر حتى المقارنة بين ما جرى لهم في أوروبا وما يجري لأناس اخرين في العالم يعد “معادة للسامية ” في نظرهم . أليس هذا إستخفاف بعقول الناس وترهيب فكري للنشطاء الحقوقين ورجال الإعلام وكل مفكر حر في العالم. بمجرد أن تفكر في أمر مثل هذا تصير “معادي للسامية” تُحاصر وتُصادر أفكارك وتغلق في وجهك وسائل الإعلام العالمية ووو… .
ليست حرب مع حماس فقط، بل مع الشعب الفلسطيني باكمله.
الحكومات البريطانية ما هي الا تابعة للحركة الصهيونية العالمية….الشعب البريطاني بدأ يدرك انه كان مغفلا ومخدوعا طوال الفترات السابقة
عند نقد اسرائيل انسى الديمقراطية وتحسس راسك وقلمك.
الغرب الآن يمارس فعليا تكميم الأفواه، والإرهاب الفكري والقمع السياسي الممنهج، ثم يأتون ويحاضرون بالعالم عن الشفافية وحرية الرأي والتعبير.
يمكن أن تسب الملك علناً في ساحة الطرف الأغر ولكن لا يمكنك أن تنتقد إسرائيل ولو إنتقاد. إسرائيل أقدس مقدساتهم.