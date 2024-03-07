صحافة | دولية

تساؤلات عن “اختفاء” مذيعة بريطانية بعد اعتذار قناتها عن مقارنتها حرب إسرائيل على غزة بـ”الهولوكوست”

7 - مارس - 2024

لقطة شاشة لبيل دوناتي خلال مقابلتها مع سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون

جمال الدين طالب
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لندن ـ “القدس العربي”:

أثيرت تساؤلات عن “اختفاء” المذيعة البريطانية بيل دوناتي بعد أكثر من شهر من مقابلتها الساخنة مع سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون على قناة “سكاي نيوز” البريطانية، التي واجهته فيها بما جاء في مقال مشترك له مع عضو آخر في البرلمان الإسرائيلي، نشر بما بدا توطؤا من  صحيفة “وول تسريت جورنال” الأمريكية، والذي دعيا فيه إلى تهجير الفلسطينيين.

وسألت المذيعة دانون إذا ما كانت دعوته لـ “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من غزة، وحث البلدان في جميع أنحاء العالم على استقبالهم” تشبه ما تعرض له اليهود في أوروبا خلال الهولوكوست.

وأثناء النقاش قال دانون: “أعتقد أن أي شخص في العالم يريد الانتقال طوعا إلى بلد آخر يجب أن يكون مؤهلا للقيام بذلك”.

وردت المذيعة دوناتي (التي لها أصول فرنسية كذلك): “نعم، هذا هو نوع النقل الطوعي للعديد من اليهود خلال المحرقة، كما أتخيل.. إنها ليست عملية نقل طوعية”.

وانفعل دانون ردا على دوناتي، ووصف تعليقاتها بأنها “معادلة مخزية ومعادية للسامية” وأدان المذيعة لمقارنته المحرقة بالوضع الحالي في غزة.

وسرعان ما تحركت الآلة الإعلامية والدعائية الصهيونية لشن حملة ضد المذيعة والقناة. ولم يكد يمر إلا وقت قصير، حتى قامت قناة “سكاي نيوز” بالاعتذار ببيان بثته على الهواء مباشرة.

وجاء في البيان: “تدرك سكاي نيوز عدم ملاءمة هذه المقارنة تمامًا والطبيعة المسيئة لتلك التعليقات. تود سكاي نيوز الاعتذار دون تحفظ عن المقارنة ولـدانون شخصيا”.

وبحسب صحف بريطانية رفض متحدث باسم “سكاي نيوز” التعليق على ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد دوناتي.

لكن منذ ذلك اليوم، أي في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي لم تظهر المذيعة مجددا على شاشة “سكاي نيوز”، مما أثار تساؤلات.

ولم يظهر لبيل دوناتي كذلك أي نشاط على حسابها على منصة “إكس” منذ ذلك الوقت. واللافت أنها تنشر وتعيد نشر على حسابها نشر منشورات متضامنة مع الفلسطينيين وغزة ومُدينة للجيش الإسرائيلي.

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  1. يقول سنتيك الروم:
    مارس 7, 2024 الساعة 2:41 م

    نظام إنكلترا يدعم دولة صهيونية عنصرية
    انكلترا هي السبب في معظم مشاكل العالم وخاصة العالم “الثالث” بتصنيفات هؤلاء الانكليز

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    1. يقول Yousif:
      مارس 7, 2024 الساعة 3:33 م

      يا سيدي لماذا لا تنتقد البلدان العربية الشقيقه قبل أن تتكلم على الدول الاخرى

    2. يقول محمد شهاب:
      مارس 7, 2024 الساعة 6:36 م

      Yousef
      البلدان العربية لم تقم بإصدار وعد بلفور و لم تقم بتسهيل الهجرة اليهودية إلىفلسسطين طيلة أكثر من ثلاثين عامنا عام ١٩١٧ ، و بعد أن رأت و تأكدت أن الوجود الصهيوني أصبح قوياً و أمريكا تدعمه سحبت جيشها دون أن تسلّم البلد لأهله.
      الحكومات العربية ممكن أن تلام على سذاجتها و جهلها في مواجهة إسرائيل ، لكن تبقى مسؤولية بريطانيا لا تمحى

  2. يقول Aflah:
    مارس 7, 2024 الساعة 4:00 م

    ويفتخرون بحرية الاعلام والصحافة لديهم

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  3. يقول جلاد الظالمين:
    مارس 7, 2024 الساعة 4:04 م

    بريطانيا هي القلعة التي تتحصن فيها العصابات الصهيونية وتستغل دافع الضرائب لقمع الأصوات الحرة ونسف كل خطوة أو مسعى لاستقلال فلسطين من النهر إلى البحر كما كانت قبل أن يسكنها المهاجرون الصهاينة غير الشرعيين بعدما استقدمتهم بريطانيا من كافة أنحاء العالم وارتكاب المذابح بتواطئها مع العصابات الارهابية الصهيونية التي وفرت لها بريطانيا المال و السلاح والحماية الدولية

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  4. يقول محمد -الجزائر:
    مارس 7, 2024 الساعة 5:13 م

    إني أسأل وأكرر السؤال هل أخطأ هتلر في إدانته لليهود. أنظر حتى المقارنة بين ما جرى لهم في أوروبا وما يجري لأناس اخرين في العالم يعد “معادة للسامية ” في نظرهم . أليس هذا إستخفاف بعقول الناس وترهيب فكري للنشطاء الحقوقين ورجال الإعلام وكل مفكر حر في العالم. بمجرد أن تفكر في أمر مثل هذا تصير “معادي للسامية” تُحاصر وتُصادر أفكارك وتغلق في وجهك وسائل الإعلام العالمية ووو… .

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  5. يقول سالم:
    مارس 7, 2024 الساعة 5:20 م

    ليست حرب مع حماس فقط، بل مع الشعب الفلسطيني باكمله.

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  6. يقول عبدالسلام محمد عبدالرحمن:
    مارس 7, 2024 الساعة 6:10 م

    الحكومات البريطانية ما هي الا تابعة للحركة الصهيونية العالمية….الشعب البريطاني بدأ يدرك انه كان مغفلا ومخدوعا طوال الفترات السابقة

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  7. يقول ابو ابراهيم:
    مارس 7, 2024 الساعة 8:45 م

    عند نقد اسرائيل انسى الديمقراطية وتحسس راسك وقلمك.

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  8. يقول الدسوقي أبوعجلة:
    مارس 7, 2024 الساعة 9:20 م

    الغرب الآن يمارس فعليا تكميم الأفواه، والإرهاب الفكري والقمع السياسي الممنهج، ثم يأتون ويحاضرون بالعالم عن الشفافية وحرية الرأي والتعبير.

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  9. يقول Mujtahed:
    مارس 8, 2024 الساعة 7:01 ص

    يمكن أن تسب الملك علناً في ساحة الطرف الأغر ولكن لا يمكنك أن تنتقد إسرائيل ولو إنتقاد. إسرائيل أقدس مقدساتهم.

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