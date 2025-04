تساؤلات عن “اختفاء” مذيعة بريطانية بعد اعتذار قناتها عن مقارنتها حرب إسرائيل على غزة بـ”الهولوكوست”

لندن ـ “القدس العربي”:

أثيرت تساؤلات عن “اختفاء” المذيعة البريطانية بيل دوناتي بعد أكثر من شهر من مقابلتها الساخنة مع سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون على قناة “سكاي نيوز” البريطانية، التي واجهته فيها بما جاء في مقال مشترك له مع عضو آخر في البرلمان الإسرائيلي، نشر بما بدا توطؤا من صحيفة “وول تسريت جورنال” الأمريكية، والذي دعيا فيه إلى تهجير الفلسطينيين.

وسألت المذيعة دانون إذا ما كانت دعوته لـ “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من غزة، وحث البلدان في جميع أنحاء العالم على استقبالهم” تشبه ما تعرض له اليهود في أوروبا خلال الهولوكوست.

This insolent interviewer from @SkyNews disgracefully drew comparisons between the situation in Gaza and the Holocaust. Shame on her pic.twitter.com/GyhkL2W1co

وأثناء النقاش قال دانون: “أعتقد أن أي شخص في العالم يريد الانتقال طوعا إلى بلد آخر يجب أن يكون مؤهلا للقيام بذلك”.

وردت المذيعة دوناتي (التي لها أصول فرنسية كذلك): “نعم، هذا هو نوع النقل الطوعي للعديد من اليهود خلال المحرقة، كما أتخيل.. إنها ليست عملية نقل طوعية”.

وانفعل دانون ردا على دوناتي، ووصف تعليقاتها بأنها “معادلة مخزية ومعادية للسامية” وأدان المذيعة لمقارنته المحرقة بالوضع الحالي في غزة.

وسرعان ما تحركت الآلة الإعلامية والدعائية الصهيونية لشن حملة ضد المذيعة والقناة. ولم يكد يمر إلا وقت قصير، حتى قامت قناة “سكاي نيوز” بالاعتذار ببيان بثته على الهواء مباشرة.

وجاء في البيان: “تدرك سكاي نيوز عدم ملاءمة هذه المقارنة تمامًا والطبيعة المسيئة لتلك التعليقات. تود سكاي نيوز الاعتذار دون تحفظ عن المقارنة ولـدانون شخصيا”.

وبحسب صحف بريطانية رفض متحدث باسم “سكاي نيوز” التعليق على ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد دوناتي.

لكن منذ ذلك اليوم، أي في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي لم تظهر المذيعة مجددا على شاشة “سكاي نيوز”، مما أثار تساؤلات.

ولم يظهر لبيل دوناتي كذلك أي نشاط على حسابها على منصة “إكس” منذ ذلك الوقت. واللافت أنها تنشر وتعيد نشر على حسابها نشر منشورات متضامنة مع الفلسطينيين وغزة ومُدينة للجيش الإسرائيلي.

The ransacking overnight of a centre for children with special needs in the West Bank is hard for the IDF to justify. Why do they need to take food & winter clothing meant for kids who most need it? #occupationhttps://t.co/G26bn8ECP6

— Belle Donati (@belledonati) January 9, 2024