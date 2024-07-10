تستمر 3 أيام.. بدء مسيرة لذوي أسرى إسرائيليين من تل أبيب للقدس- (فيديو)

تل أبيب: بدأ أهالي أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، مساء الأربعاء، مسيرة من أمام وزارة الدفاع في تل أبيب باتجاه القدس، تستغرق 3 أيام، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

واتهم أهالي الأسرى قبيل انطلاق المسيرة في بيان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”تخريب صفقات سابقة” لإطلاق سراح ذويهم، ودعوه إلى عدم إهدار الفرصة الحالية.

وجاء في البيان الذي تلته والدة أسير، ونقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “كانت هناك صفقات مطروحة على الطاولة، وقد أحبطها نتنياهو مرارا، ونحن الآن في لحظات الحقيقة بالنسبة للصفقة، ويجب ألا نضيع هذه الفرصة”.

ومخاطبة نتنياهو، قالت والدة الأسير: “لقد رأيناك تحبط الصفقة تلو الأخرى، ولن تجرؤ على كسر قلوبنا مرة أخرى”.

وأضافت: “نشارك في المسيرة للتأكد من عدم قيام أحد بتخريب الصفقة”.

وتوجهت إلى الجمهور الإسرائيلي بالقول: “تعالوا معنا، معًا سنعيدهم (الأسرى) إلى منازلهم”.

واتهمت الشرطة بـ”الإضرار بجهود تحرير المختطفين، نيابة عن وزير الأمن القومي التطرف إيتمار بن غفير الذي يعارض الصفقة”.

وسبق أن هدد بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من حكومة نتنياهو حال الموافقة على صفقة لتبادل الأسرى من شأنها أن توقف الحرب على غزة.

وتبلغ المسافة بين تل أبيب والقدس نحو 70 كم، ويتم قطعها بالسيارة خلال 40 دقيقة في المتوسط.

وردد ناشطون إسرائيليون، قبل بدء المسيرة التي شارك فيها المئات، شعارات من قبيل “نتنياهو تخلى عن المختطفين، ونتنياهو غير مؤهل، ونطالب بعودة المختطفين على قيد الحياة”.

🚨BREAKING: An Israeli march began from Tel Aviv towards occupied Jerusalem, to demand the conclusion of a prisoner exchange deal with the resistance. Israeli Knesset member Ron Katz locks himself in a cage to demand the release of Israeli prisoners held by the resistance in… pic.twitter.com/0b13CcEgYG — Suppressed News. (@SuppressedNws) July 10, 2024



وبحسب “يديعوت أحرونوت”، فإنه من المقرر أن تصل المسيرة التي انطلقت من شارع “بيغن” أمام “الكرياه” حيث مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، إلى القدس مساء السبت المقبل.

وسينتهي القسم الأول من المسيرة في وقت لاحق مساء الأربعاء، عند مفرق مدينة بيت دغان، حيث سيقضون الليل قبل استئنافها غدا الخميس، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر موقع “واللا” العبري أن اجتماعا انعقد في الدوحة، بمشاركة مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل، حيث بحثوا فرص إبرام اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال إنه شارك في اللقاء كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس “الموساد” الإسرائيلي دافيد بارنياع، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ولم يكشف الموقع العبري أي تفاصيل إضافية بشأن اللقاء، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من الأطراف المشاركة فيه حتى الساعة 17:30 (ت.غ)

وتتوسط مصر وقطر بين إسرائيل وحماس في مفاوضات غير مباشرة، لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى إسرائيليين بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ووقف إطلاق نار في غزة.

والأربعاء، وصفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بنسختها الإلكترونية اجتماع الدوحة بـ”الحاسم حيث سيحدد ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل في الأيام المقبلة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)