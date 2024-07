تستمر 3 أيام.. بدء مسيرة لذوي أسرى إسرائيليين من تل أبيب للقدس- (فيديو)

تل أبيب: بدأ أهالي أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، مساء الأربعاء، مسيرة من أمام وزارة الدفاع في تل أبيب باتجاه القدس، تستغرق 3 أيام، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

واتهم أهالي الأسرى قبيل انطلاق المسيرة في بيان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”تخريب صفقات سابقة” لإطلاق سراح ذويهم، ودعوه إلى عدم إهدار الفرصة الحالية.

وجاء في البيان الذي تلته والدة أسير، ونقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “كانت هناك صفقات مطروحة على الطاولة، وقد أحبطها نتنياهو مرارا، ونحن الآن في لحظات الحقيقة بالنسبة للصفقة، ويجب ألا نضيع هذه الفرصة”.

ومخاطبة نتنياهو، قالت والدة الأسير: “لقد رأيناك تحبط الصفقة تلو الأخرى، ولن تجرؤ على كسر قلوبنا مرة أخرى”.

وأضافت: “نشارك في المسيرة للتأكد من عدم قيام أحد بتخريب الصفقة”.

وتوجهت إلى الجمهور الإسرائيلي بالقول: “تعالوا معنا، معًا سنعيدهم (الأسرى) إلى منازلهم”.

واتهمت الشرطة بـ”الإضرار بجهود تحرير المختطفين، نيابة عن وزير الأمن القومي التطرف إيتمار بن غفير الذي يعارض الصفقة”.

وسبق أن هدد بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من حكومة نتنياهو حال الموافقة على صفقة لتبادل الأسرى من شأنها أن توقف الحرب على غزة.

وتبلغ المسافة بين تل أبيب والقدس نحو 70 كم، ويتم قطعها بالسيارة خلال 40 دقيقة في المتوسط.

وردد ناشطون إسرائيليون، قبل بدء المسيرة التي شارك فيها المئات، شعارات من قبيل “نتنياهو تخلى عن المختطفين، ونتنياهو غير مؤهل، ونطالب بعودة المختطفين على قيد الحياة”.

