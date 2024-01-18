تسجيل أعلى مصلى معلق في العالم بمكة بموسوعة غينيس- (فيديو)

الرياض: أدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أعلى مصلى معلقا في العالم يطل على الكعبة، حيث يقع على ارتفاع 483 مترا فوق مستوى سطح البحر.

ويبلغ ارتفاع المصلى نحو 179 مترا، وتبلغ مساحة المصلي نحو 550 مترا مربعا، ويتسع لما يقرب من 520 مصليا.

ويتميز المصلى المعلق بأنه يوفر إطلالات خلابة على مكة والمعالم الدينية، علاوة على أنه يعكس الأسلوب المعماري الفريد.

الكشف عن أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة المشرفة مدرج في موسوعة غينيس للأرقام القياسيةhttps://t.co/B07R0fGePL — صحيفة مكة الإلكترونية (@makkahnews1) January 18, 2024

أعلى مصلى معلق في العالم 🕋 pic.twitter.com/lZgRwEUdRT — أماكن سياحية سعودية (@KSASAFR) January 12, 2024

(د ب أ)