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تسجيل أعلى مصلى معلق في العالم بمكة بموسوعة غينيس- (فيديو)

منذ 13 دقيقة

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الرياض: أدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أعلى مصلى معلقا في العالم يطل على الكعبة، حيث يقع على ارتفاع 483 مترا فوق مستوى سطح البحر.

ويبلغ ارتفاع المصلى نحو 179 مترا، وتبلغ مساحة المصلي نحو 550 مترا مربعا، ويتسع لما يقرب من 520 مصليا.

ويتميز المصلى المعلق بأنه يوفر إطلالات خلابة على مكة والمعالم الدينية، علاوة على أنه يعكس الأسلوب المعماري الفريد.

(د ب أ)

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