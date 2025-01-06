تسجيل أول حالة وفاة بسبب إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة

نيويورك: سُجلت أول حالة وفاة بسبب إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة، لشخص في ولاية لويزيانا كان قد أدخل المستشفى بسبب أعراض تنفسية شديدة.

وأعلن مسؤولو الصحة في الولاية عن الوفاة يوم الإثنين، وأكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنها كانت أول حالة وفاة في البلاد بسبب إنفلونزا الطيور.

وقال مسؤولو الصحة إن الشخص المتوفى كان عمره يزيد عن 65 عاما، وكان يعاني من مشاكل صحية سابقة، وقد تعرض لطيور مريضة ونافقة. كما قالوا إن التحليل الجيني أظهر أن فيروس إنفلونزا الطيور قد تحوّر داخل جسد المريض، ما قد يكون قد أدى إلى المرض الأكثر شدة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى عن الشخص المتوفى.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، سُجلت 66 حالة إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة، لكن الأمراض السابقة كانت خفيفة وتم اكتشاف معظمها بين العمال الزراعيين الذين تعرضوا لطيور أو أبقار مريضة.

ومنذ عام 2003، تم تأكيد أكثر من 950 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور على مستوى العالم، وتوفي أكثر من 460 من هؤلاء الأشخاص، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

(أ ب)