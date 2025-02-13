تسجيل إصابات في حادث تصادم أكثر من 100 مركبة بالولايات المتحدة

لوس أنجلوس: دفع خطر الانزلاقات الطينية السلطات الأمريكية لإصدار أوامر إخلاء يوم الخميس لبعض الأحياء في لوس أنجلوس التي دمرتها حرائق الغابات في الآونة الأخيرة، بينما تسببت الثلوج والجليد في الشمال في وقوع حادث تصادم أكثر من 100 سيارة على طريق سريع رئيسي يربط ولاية أوريغون بأيداهو، مع تسجيل إصابات.

وكانت المجتمعات في جنوبي كاليفورنيا قد استعدت لوصول أقوى “نهر جوي” لهذا الموسم، والذي جلب أمطارا غزيرة، ورياحا قوية، وفيضانات إلى معظم أنحاء الولاية.

وفي الوقت نفسه، كان المستجيبون الأوائل يبحثون في كل سيارة تضررت في الحادث الكبير الذي وقع يوم الخميس بالقرب من شلالات مولتنومه، على بعد حوالي 40 كيلومترا شرق بورتلاند، وفقا لما ذكرته شرطة مقاطعة مولتنومه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووقع الحادث في ظروف عاصفة ثلجية في المسارات الغربية للطريق السريع 84، حسبما قالت السلطات، مشيرة إلى أن سيارة دفع رباعي اشتعلت فيها النيران لكن جميع ركابها تمكنوا من الهروب.

وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن إصابات وأشخاص عالقين في سياراتهم. لكن المتحدث باسم شرطة ولاية أوريغون، كايل كينيدي، قال في رسالة بريد إلكتروني إنه لم يجر الإبلاغ عن أي وفيات.

وتُعد هذه العواصف على الساحل الغربي هي الأحدث خلال أسبوع من الظروف الجوية السيئة عبر الولايات المتحدة، ما تسبب في ازدحام مروري، وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف، وإلغاء الدراسة للأطفال في بعض الولايات.

(أ ب)