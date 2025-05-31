تسجيل إصابات من الجانبين بعد الهجمات الأخيرة في روسيا وأوكرانيا

موسكو/ كييف: على الرغم من الإعلان عن خطط لإجراء جولة ثانية من المفاوضات لإنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا، تواصل القتال طوال الليل بهجوم روسي على منطقة سومي الحدودية الأوكرانية.

وضربت روسيا منطقة سكنية ودمّرت مستودعات، ما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي اليوم السبت.

كما تم الإبلاغ عن انفجارات في مناطق خاركيف ودونيتسك وميكولاييف وفينيتسيا.

وفي منطقة كورسك الروسية، أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص في هجمات شنتها مسيّرات أوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية، نقلا عن الإدارة الإقليمية هناك. وتضرر العديد من المباني السكنية.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من ادعاءات الجانبين بشكل مستقل.

وحددت القيادة في موسكو جولة ثانية من المفاوضات في إسطنبول بعد غد الإثنين، إلا أن شروط روسيا، التي حددها سفيرها لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة، قوبلت بتصريحات من وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبيها الذي وصف موسكو بأنها مغرورة وجاهلة.

وقال عن المطالب “هذه هي صفعة روسيا في وجه جميع الذين يدافعون عن السلام”.

وأضاف سيبيها “أنهم لا يفهمون الموقف الطبيعي أو اللغة الدبلوماسية، حان الوقت للتحدث إليهم بلغة العقوبات وزيادة الدعم لأوكرانيا”.

(د ب أ)