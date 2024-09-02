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تسجيل إصابة بجدري القردة لمقيم في الأردن- (بيان)

منذ 44 دقيقة

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عمان: قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين إن وزارة الصحة الأردنية سجلت حالة إصابة بجدري القردة لمقيم غير أردني، مضيفة أن الحالة معزولة حاليا.

وأضافت الوزارة “المصاب ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حاليا في العزل في مستشفيات البشير”، دون أن تحدد جنسية المقيم.

وقالت الوزارة “هذه ليست الحالة الأولى التي يتعامل معها الأردن، فقد تم تسجيل حالة في سبتمبر 2022… وتم اتباع الإجراءات الروتينية في مثل هذه الحالات والتي كانت كفيلة بالوقاية من انتشار العدوى وشفاء المريض دون أي مضاعفات”.

(رويترز)

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