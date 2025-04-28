تسجيل صوتي يشعل توترات طائفية في حمص… والشيخ الحناوي يتعهد بـ«محاسبة المتطاولين على المقدسات»

دمشق ـ «القدس العربي»: وقعت توترات طائفية خصوصا في محافظة حمص، ليل الأحد ـ الإثنين، على خلفية انتشار تسجيل صوتي يحتوي إساءات طائفية قيل إنها صادرة عن قيادي عسكري درزي، ما استدعى موقفاً من الشيخ أبو وائل حمود الحناوي، الذي حذر من «الفتنة وإثارة النعرات»، وتعهد بمحاسبة «الذين يتطاولون على المقدسات وخاصة الأنبياء والرسل».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن طالبا جامعيا في محافظة حمص أصيب إثر تعرضه لطلق ناري، أثناء خلاف نشب بين مجموعة من الطلاب، وآخرين من محافظة السويداء.

وأضاف: اقتحمت مجموعة من الطلاب غرف إقامة يسكنها طلاب من السويداء، على خلفية انتشار صوتي يحتوي إساءات طائفية قيل إنها صادرة عن قيادي عسكري درزي، مما أدى إلى حالة من الهيجان الطائفي بشكل متزامن في السكن الجامعي في دمشق وحمص ضد طلاب محافظة السويداء.

وعقب الحادثة، تدخلت قوى الأمن الداخلي لفض التجمعات واحتواء التوتر في محيط السكن الجامعي، وحماية طلاب السويداء، في ظل استمرار الهتافات الطائفية، وفق المرصد.

صفحة «السويداء 24»، تحدثت عن «انتشار أمني كثيف على كافة مداخل السكن الجامعي، بعد فض التجمعات الطلابية التي حصلت في وقت متأخر من الليل، والتي تخللتها اعتداءات خطيرة طالت طلاباً من محافظة السويداء، مصحوبة بهتافات طائفية»، وفق ما قالت.

تضمن إساءات منسوبة لقيادي درزي… وأدى لنشوب خلاف بين طلاب

ونقلت عن مصادر قولها إن «التسجيل الصوتي المتداول المرفق بصورة شخص معروف في السويداء، ليس قيادياً عسكرياً، وهو معروف بأنه شخص غير متوازن، وكثيراً ما تنتشر له تسجيلات يسيء فيها حتى لرجال الدين في السويداء».

وأكد الطلاب الذين تواصلوا مع «السويداء 24» أنه «في حال لم تتم محاسبة الطلاب المعتدين، الذين ظهرت وجوههم في مشاهد فيديو واضحة يحملون العصي والأسلحة البيضاء ويطلقون الهتافات الطائفية، إداريا في الجامعة وقانونياً أمام القضاء، فإنهم سيتجهون لإضراب جماعي عن الدوام في الجامعة».

ولاحقا نقلت الصفحة عن شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ أبو وائل حمود الحناوي، تحذيره من «الفتنة وإثارة النعرات الطائفية التي تعود عواقبها على مجتمعنا بالتفرقة».

وقال إن «الذين يتطاولون على الذات النبوية هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم».

وزاد: «علينا أن ندرك بأن هناك مندسين يصطادون بالماء العكر ويتربصون بالمجتمع ويجب أن يحاسبوا وينالوا العقاب الشديد من الجميع». وأضاف: «علينا أن نعمل بالعقل والحكمة ولا نأخذ الأبرياء بجريرة المفسدين ونحن أحوج ما نكون لاستتباب الأمن والاستقرار والعمل على بناء الوطن والانسان بناء صالحاً للحياة يضمن لنا جميعا الأمن والسلام».

وتابع: «ندعو الجميع لأن نكون صفا واحدا قائماً على المحبة والاحترام المتبادل، وبدورنا كمشيخة عقل سوف نقوم بالإجراء الشديد دون تردد بمحاسبة الذين يتطاولون على المقدسات وخاصة الأنبياء والرسل وهذا ليس من شيمنا ولا من أخلاقنا».

وشدد على أن «كل من تسول له نفسه بالخلل بالآداب والأخلاق سوف يحاسب حسابا عسيراً حتى يلتزم بالتوبة».