تسريب بيانات شخصية لمواطنين في المغرب بعد هجوم سيبراني

الرباط: تسبب هجوم سيبراني استهدف النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب بتسريب بيانات شخصية لموظفين على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد الصندوق في بيان الأربعاء معلنا فتح تحقيق.

وقال الصندوق، وهو مؤسسة رسمية تدير خدمات التأمين عن المرض والتقاعد لموظفي القطاع الخاص، إن “نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية (…) تسببت في تسريب بيانات يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله”.

وتداولت وسائل إعلام محلية منذ ليل الثلاثاء أنباء عن تسريب معطيات شخصية تتعلق بأجور نحو مليوني موظف في حوالي 500 ألف شركة، نشرها حساب على تليغرام يعلن انتسابه إلى الجزائر تحت اسم “جبروت دي زد”، في إحالة على الرمز التعريفي للجزائر على الإنترنت.

وأثار الموضوع جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، وتساؤلات حول مدى تأمين النظام المعلوماتي لهذه المؤسسة.

لكن الصندوق قال في بيانه إن التحقيقات الأولية التي أجراها “بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني (…) مكنت من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور”.

وأعلن أنه “يجري تحقيقا إداريا داخليا”، فضلا عن “إشعار السلطات القضائية المختصة”.

كما دعا المواطنين إلى “تفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة تحت طائلة المساءلة القانونية”.

وتبنى حساب “جبروت دي زد” هذا الهجوم بدعوى “الرد على هجمات قراصنة مغاربة” اتهمهم بسرقة حساب وكالة الأنباء الجزائرية على منصة “إكس”.

وتشهد العلاقات المغربية الجزائرية توترا منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية، تصاعد في الأعوام الأخيرة، حيث قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط منذ العام 2021.

وأعربت الجزائر، يوم الأربعاء، عن أسفها لـ”تأكيد” الولايات المتحدة موقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها، وحيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال هذا الإقليم.

جاء ذلك غداة تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليل الثلاثاء هذا الموقف إثر لقاء مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في واشنطن.

(أ ف ب)