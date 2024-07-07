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تسريب فيديو صادم لشيرين عبد الوهاب وهي في حالة عصبية جدا- (شاهد)

7 - يوليو - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

بعد الشكوى القضائية والتحقيق مع الفنان حسام حبيب بتهمة تعنيف الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبالتزامن مع التحقيق معه، تمّ تسريب مقطع فيديو يظهر النجمة المصرية وهي في حالة نفسية صعبة.

وظهرت شيرين في المقطع وهي تحطّم جدران الاستوديو الخاص في منزلها، وتتفوّه بألفاظ نابية، وبدت في غاية العصبية، بينما سمع صوت حسام حبيب وهو يشرح ما يحصل ويلوم شيرين على تحطيم الاستوديو.

وفي الوقت الذي قيل إن الفنان المصري وثّق لحظات شيرين النفسية الصعبة وانهيار أعصابها خلال فترة زواجهما بهدف الدفاع عن نفسه وبأنه لم يعنفها، تداول رواد مواقع التواصل المقطع، وأكد ناشروه أنّ حسام أرفقه بالمستندات التي قدّمها للنيابة مساء أمس.

وعلى الرغم من أن المقطع قديم بسبب قصة شعر شيرين الصبيانية، إلا أن الجمهور تعاطف بقوة معها وطالبوا بإنقاذها بأسرع وقت من الضغوط التي تعاني منها بسبب حسام والأزمات التي تلاحقها في كل الأوقات.

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