تسريحة شعر بـ”مغزى سياسي أمني”.. فيديو للموفدة الأمريكية إلى بيروت يشغل اللبنانيين- (شاهد)

مورغان أورتاغوس، أثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع الرئيس اللبناني ببعبدا، في 18 أغسطس/آب 2025. ا ف ب

بيروت- “القدس العربي”:

في وقت ينتظر لبنان ما يحمله الموفدان الأمريكيان توم براك ومورغان أورتاغوس من رد إسرائيلي على الورقة الأمريكية التي أقرّتها الحكومة اللبنانية، انشغلت شريحة واسعة من اللبنانيين بتسريحة شعر المبعوثة الأمريكية خلال زيارتها بيروت، إذ نشر مصفف الشعر اللبناني طوني مندلق مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام” وهو يقوم بتصفيف شعر أورتاغوس، وأرفق الفيديو بتعليق: “المرأة التي كنتم جميعًا بانتظارها”. وبدت أورتاغوس في نهاية المقطع مبتسمة بقصة شعر متوسطة الطول تتخطى الكتفين قليلًا، وتسريحة شعر مموّج.

ولقي الفيديو تفاعلاً واسعًا من قبل المتابعين، ولم تخلُ بعض التعليقات من رسائل سياسية.

واعتبر رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد أن ما قامت به أورتاغوس “لم يكن تفصيلاً عابرًا”، وقال: “لو أرادت الاكتفاء بتصفيف شعرها لكانت استدعت المصفف إلى داخل السفارة بعيدًا عن الأضواء، لكن قرارها النزول إلى قلب بيروت والجلوس علنًا في أحد الصالونات، ثم التجول في المطاعم والسهرات، حمل دلالات أبعد من البُعد الاجتماعي”.

ورأى سعيد أن “أورتاغوس أرادت أن توجّه رسالة واضحة: هذه مدينة آمنة لا أحد يهددنا، ولا سلاح يفرض علينا قيودًا، ولا دراجات نارية تبعث الرعب”.

في ثمانينات القرن الماضي اختطف حزب الله رهائن اوروبيون بناء لاوامر ايران مجرّد وجودهم في لبنان

اليوم تسرّح اورتاغس شعرها في بيروت و تسرح و تمرح في مطاعمها وسط صمت حتى …ل motocycles حزب الله

لا أتجنى على احد ، اركزّ على الاساس

انتهى حزب الله …ابحثوا عن سرديّة جديدة — Fares Souaid (@FaresSouaid) August 26, 2025

وأضاف: “لذلك، فإن تسريحتها لم تكن مجرد حدث شخصي، بل خطوة ذات مغزى سياسي أمني تعكس ثقة واشنطن وحضورها المباشر في لبنان”.

ونشر المحلل السياسي إيلي الحاج صورة أورتاغوس، وأرفقها بتعليق: “كان فيها تزبّط شعرها بالسفارة، بس النزلة عند الحلاق ببيروت والسهرة بمطعم رسالة سياسية: عاصمة لبنان مش لنعيم قاسم”.

في المقابل، ثمة من انتقد تصدّر تسريحة شعر مورغان أورتاغوس المشهد الإعلامي المحلي في وقت يعيش البلد على حافة تهديدات إسرائيلية وأمريكية، ورأى البعض أن مورغان تحوّلت من دبلوماسية إلى “فاشيونيستا”.

وليست المرة الأولى التي تثير فيها المبعوثة الأمريكية الجدل، إذ إنها في زيارتها الأولى إلى بيروت شوهدت تضع خاتم “نجمة داوود” خلال مصافحتها للرئيس اللبناني جوزف عون، كما شوهدت في صورة أخرى تحمل صاروخًا وإلى جانبها أحد ضباط الجيش اللبناني في موقع يُعتقد أنه كان تابعًا لـ”حزب الله”، وقد أثارت الصورتان تفاعلاً كبيرًا بين مؤيد ومعترض.