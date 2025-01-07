تسعة قتلى على الأقل وانهيار مبان من جراء زلزال عنيف ضرب التبت- (فيديوهات)

بكين: سقط تسعة قتلى على الأقل وانهارت مبان عدّة من جراء زلزال عنيف ضرب صباح الثلاثاء منطقة التبت في جبال الهيمالايا في جنوب غرب الصين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية إنّ “تسعة أشخاص قتلوا”، وفقا لحصيلة أولية و”انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال” الذي قدّرت الهيئة الصينية لرصد الزلزال قوّته بـ6,8 درجات.

A powerful 7.1 magnitude #Earthquakes has struck Nepal, with tremors felt in Bihar, NCR, and the Tibet border. Thoughts and prayers with everyone affected. Stay safe and follow safety protocols🙏#staysafe #nepalearthquake #earthquakepic.twitter.com/rf4KXZtLKJ — slowlife (@Its_Slowlife) January 7, 2025

وضرب الزلزال كانتون دينغري قرب الحدود مع النيبال في الساعة 09,05 (01,05 ت غ).

من جهتها، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ7.1 درجة.

وشعر بالزلزال سكّان أماكن بعيدة مثل كاتماندو عاصمة النيبال.

Al menos 32 personas han muerto y otras 38 resultaron heridas tras el terremoto que sacudió el Condado de Tingri, en la región autónoma del Tibet en China. Las imágenes muestran la magnitud de los daños. #earthquake #地震 #sismo pic.twitter.com/MmKd96y8wG — Centinela35 (@Centinela_35) January 7, 2025

وقالت القناة التلفزيونية الصينية الرسمية “سي سي تي في” إنّ “الهزّات الأرضية كانت قوية جدا في منطقة دينغري وما حولها وقد انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال”.

وأضافت “لقد قُتل تسعة أشخاص حتى الآن”، مشيرة إلى أنه تمّ تسجيل “هزّات ارتدادية متعدّدة” أعنفها بقوة 4.4 درجات.

وبحسب شينخوا فقد تفقّدت السلطات المحلية مختلف البلديات في الكانتون “لتقييم تداعيات الزلزال”.

ويقع هذا الكانتون في إقليم التبت على ارتفاعات شاهقة، ويبلغ عدد سكّانه حوالي 62000 نسمة ولا يبعد كثيرا عن الجانب الصيني من جبل إيفرست.

وعلى الرّغم من أنّ الزلازل شائعة في هذه المنطقة، إلا أنّ زلزال الثلاثاء هو أقوى زلزال يتمّ تسجيله منذ خمس سنوات في دائرة شعاعها 200 كيلومتر، بحسب ما أكده مركز رصد الزلازل الصيني.

(أ ف ب)