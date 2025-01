تسعة قتلى على الأقل وانهيار مبان من جراء زلزال عنيف ضرب التبت- (فيديوهات)

بكين: سقط تسعة قتلى على الأقل وانهارت مبان عدّة من جراء زلزال عنيف ضرب صباح الثلاثاء منطقة التبت في جبال الهيمالايا في جنوب غرب الصين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية إنّ “تسعة أشخاص قتلوا”، وفقا لحصيلة أولية و”انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال” الذي قدّرت الهيئة الصينية لرصد الزلزال قوّته بـ6,8 درجات.

A powerful 7.1 magnitude #Earthquakes has struck Nepal, with tremors felt in Bihar, NCR, and the Tibet border. Thoughts and prayers with everyone affected. Stay safe and follow safety protocols🙏#staysafe #nepalearthquake #earthquakepic.twitter.com/rf4KXZtLKJ

— slowlife (@Its_Slowlife) January 7, 2025