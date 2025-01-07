منوعات | أبيض و أسود

تسعة قتلى على الأقل وانهيار مبان من جراء زلزال عنيف ضرب التبت- (فيديوهات)

منذ 14 دقيقة

خريطة توضح شدة الزلزال في منطقة التبت ونيبال

حجم الخط
0

بكين: سقط تسعة قتلى على الأقل وانهارت مبان عدّة من جراء زلزال عنيف ضرب صباح الثلاثاء منطقة التبت في جبال الهيمالايا في جنوب غرب الصين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية إنّ “تسعة أشخاص قتلوا”، وفقا لحصيلة أولية و”انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال” الذي قدّرت الهيئة الصينية لرصد الزلزال قوّته بـ6,8 درجات.

وضرب الزلزال كانتون دينغري قرب الحدود مع النيبال في الساعة 09,05 (01,05 ت غ).

من جهتها، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ7.1 درجة.

وشعر بالزلزال سكّان أماكن بعيدة مثل كاتماندو عاصمة النيبال.

وقالت القناة التلفزيونية الصينية الرسمية “سي سي تي في” إنّ “الهزّات الأرضية كانت قوية جدا في منطقة دينغري وما حولها وقد انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال”.

وأضافت “لقد قُتل تسعة أشخاص حتى الآن”، مشيرة إلى أنه تمّ تسجيل “هزّات ارتدادية متعدّدة” أعنفها بقوة 4.4 درجات.

وبحسب شينخوا فقد تفقّدت السلطات المحلية مختلف البلديات في الكانتون “لتقييم تداعيات الزلزال”.

ويقع هذا الكانتون في إقليم التبت على ارتفاعات شاهقة، ويبلغ عدد سكّانه حوالي 62000 نسمة ولا يبعد كثيرا عن الجانب الصيني من جبل إيفرست.

وعلى الرّغم من أنّ الزلازل شائعة في هذه المنطقة، إلا أنّ زلزال الثلاثاء هو أقوى زلزال يتمّ تسجيله منذ خمس سنوات في دائرة شعاعها 200 كيلومتر، بحسب ما أكده مركز رصد الزلازل الصيني.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الصين تنفي مزاعم ارتكابها انتهاكات حقوقية وتتهم الغرب بتجاهل “الجحيم الحي” في غزة
23 - أكتوبر - 2024
مسؤولون أمريكيون يلتقون بالدالاي لاما في نيويورك
22 - أغسطس - 2024
الدالاي لاما يصل إلى نيويورك في رحلة للعلاج
24 - يونيو - 2024
بكين تقدم “احتجاجاً صارماً” على بيان مجموعة السبع بشأن الصين
20 - مايو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية