سياسة | دولي

تسعة قتلى وعشرات الجرحى بضربة روسية في جنوب شرق أوكرانيا- (صور)

منذ ساعة واحدة

موقع غارة روسية بطائرة مسيرة في خاركيف

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كييف: أسفرت ضربة روسية شنّتها مسيّرة على حافلة تنقل عمالا في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات بجروح، وفق ما أفاد حاكم المنطقة الأربعاء.

وكتب الحاكم سيرغي لياسك على تلغرام أن “هجوم العدو أودى بحياة تسعة أشخاص” في مدينة مارغانيتس في جنوب شرق البلاد.

وأضاف أن “حصيلة الجرحى ترتفع”، مشيرا إلى أن العدد يبلغ حاليا 30 مصابا.

وأفادت السلطات الأوكرانية أيضا عن اندلاع حرائق في عدة مناطق ليلا بعد الهجمات الروسية.

سُجّلت ضربات أيضا في مناطق كييف وخاركيف وبولتافا وأوديسا.

وفي روسيا، أفادت تقارير عن إصابة شخص بجروح جراء قصف استهدف منطقة بيلغورود.

جاءت الهجمات بينما من المقرر أن تعقد الولايات المتحدة وأوكرانيا وبلدان أوروبية جولة جديدة من المحادثات في بريطانيا الأربعاء تهدف إلى وضع حد للنزاع المتواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

(أ ف ب)

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