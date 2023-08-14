تسلا الأمريكية تخفض أسعار سياراتها مجددا في الصين

■ بكين – د ب أ: خفضت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية أسعار طرازاتها مجددا في الصين، ما دفع أسعار أسهم شركات السيارات للتراجع تحسبا من أن تشعل هذه الخطوة مجددا حرب أسعار.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شركة السيارات الأمريكية خفضت أسعار نسختي لونغ رينغ وبرفورمانس للطراز «موديل واي» الرياضية الفارهة بمقدار 14 ألف يوان (1900 دولار) لتصل إلى 9ر299 ألف يوان و9ر349 ألف يوان، وفقا لمنشور على حساب الشركة على تطبيق ويبو. كما مددت تسلا دعما تأمينيا بقيمة 8 آلاف يوان للنسخة الأساسية من طراز «موديل 3» مع الإبقاء على المزيد من الامتيازات المقدمة حتى نهاية العام المقبل.

وتأتي التخفيضات عقب خطوات اتخذتها علامة زيكر التجارية التابعة لشركة جيلي أوتوموتيف هولدنغز، التي خفضت الأسعار بمقدار كبير بلغ 37 ألف يوان الأسبوع الماضي، وكذلك تشيجيانج ليبموتور تكنولوجيز، التي خفضت الأسعار بمقدار 20 ألف يوان في بداية الشهر. وبدأت تسلا حرب الأسعار بجولة مبدئية من التخفيضات بداية من أواخر العام الماضي، حيث خفضت أسعار بعض طرازاتها بحوالي النصف عن أسعارها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتراجع سهم تسلا بنسبة وصلت إلى 7ر1% في التعاملات الأمريكية المبكرة، بينما هوى سهم شركة بي واي دي الصينية للسيارات الأكثر مبيعا بنسبة 7ر8% في بورصة هونغ كونغ. وتراجعت أسهم كل من شركات لي أوتو وإكس بينغ وليبموتور.