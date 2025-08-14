تسلا تبحث عن سائق لاختبار سيارات أجرة ذاتية القيادة في نيويورك

سائق يصطدم بدمية خلال اختبار أمان لميزة القيادة الذاتية في تسلا وذلك في احتجاج ضد سيارات الأجرة الآلية في أوستن. 12 يونيو 2025. رويترز

نيويورك: أعلنت شركة تسلا عن حاجتها إلى سائق لاختبار تقنية مساعدة للقيادة في نيويورك، بهدف التمهيد لنشر سيارات أجرة ذاتية القيادة في المدينة الأمريكية مستقبلاً، وفق ما أفاد إعلان وظيفة اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الأربعاء.

وينص الإعلان على أن وظيفة “سائق مركبة ذاتية القيادة” تتضمن قيادة “مركبة هندسية” لفترات طويلة، بهدف جمع بيانات مرئية وصوتية لأغراض الاختبار والتدريب.

ولا تزال تسلا والشركات المنافسة لها بعيدة عن إطلاق خدمة سيارات أجرة آلية في نيويورك، حيث لا يسمح قانون الولاية حالياً باستخدام المركبات ذاتية القيادة إلا في نطاق الاختبارات.

وفي حزيران/يونيو، تقدمت شركة “وايمو”، الرائدة في هذا المجال، بطلب للحصول على تصريح لبدء اختبار سياراتها الذاتية القيادة في نيويورك، مع وجود موظف خلف عجلة القيادة (من دون تدخله الفعلي في القيادة).

وتملك “وايمو”، التابعة لمجموعة “ألفابت” (غوغل)، أسطولاً يضم 1500 مركبة، وتقدم أكثر من 250 ألف رحلة مدفوعة أسبوعياً في الولايات المتحدة، لا سيما في سان فرانسيسكو وفينيكس. وتخطط لإطلاق خدماتها في أتلانتا هذا الصيف، تليها ميامي وواشنطن في العام 2026.

ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، باستمرار أن شركته رائدة في مجال النشر السريع للمركبات ذاتية القيادة، بفضل الذكاء الاصطناعي والبيانات التي يجمعها أسطولها العامل حالياً.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أطلقت الشركة خدمة محدودة لسيارات الأجرة الآلية في أوستن بولاية تكساس، بعد سلسلة من التأخيرات.

وخلال مؤتمر هاتفي، في تموز/يوليو، قال ماسك إن تسلا تعتقد أنها قادرة على تقديم خدمات النقل الذاتي “لنصف سكان الولايات المتحدة ربما بحلول نهاية العام”، وهو هدف طموح للغاية وغير واقعي في هذه المرحلة.

وأوضح الملياردير أن طرح المنتج الجديد يعتمد أيضاً على موافقة الجهات التنظيمية، مضيفاً أن شركته تتحرك “بحذر شديد” بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة.

(أ ف ب)