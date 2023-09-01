“تسلا” تزيح النقاب عن نسخة معدلة من سيارتها “موديل 3”

شنغهاي: أزاحت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية النقاب عن نسخة معدلة من سيارتها الشهيرة “موديل 3″، التي تتميز بشكل أنيق والقدرة على قطع مسافات أطول دون الحاجة إلى إعادة شحن.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن السيارة الجديدة ذات الأربعة أبواب يمكنها قطع مسافة 606 كيلومترات دون الحاجة لإعادة شحن، وسوف تطرح في الأسواق الصينية بسعر 259 ألفا و900 يوان (35 ألفا و800 دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 12 % عن النسخة السابقة من نفس السيارة التي تباع بسعر 231 ألفا و900 يوان.

وذكرت بلومبرج أن تسلا أدخلت تعديلات على الشكل الخارجي للسيارة، بحيث تبدو ذات طابع رياضي بشكل أكبر، وأضافت لونين جديدين للسيارة علاوة على الألوان الأصلية التي تطرح بها، وهما الفضي والأحمر.

وجهزت تسلا السيارة بنظام صوتي مزود بـ17 سماعة ونظام إضاءة داخلي قابل للتعديل وشاشة تعمل بنظام اللمس بحجم 8 بوصة لركاب المقاعد الخلفية.

(د ب أ)