تسلا تطرح سيارتها موديل “واي إل” في الصين بسعر يبدأ من 47 ألف دولار

صورة من الأرشيف لسيارات تسلا موديل Y وتسلا موديل (L) الكهربائية. بانكوك. 7 ديسمبر 2022. ا ف ب

بكين: بدأت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، أمس، بيع سيارتها الجديدة موديل “واي إل” في الصين، بسعر يبدأ من حوالي 47 ألف دولار.

من المتوقع بدء تسليم السيارة الجديدة ذات الستة مقاعد، في سبتمبر/أيلول المقبل، بهدف جذب شريحة من المشترين الراغبين في سيارة عائلية. وتعتبر السيارة موديل “واي إل” نسخة أكبر من السيارة موديل واي، الأفضل مبيعاً لدى تسلا، وهي فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس. يو. في).

ورغم زيادة حجم السيارة الجديدة، حافظت على مداها المقدّر بحوالي 751 كيلومترًا وفقا لمعايير الاختبار في الصين، حيث تم تزويدها ببطارية أكبر حجمًا من الموجودة في السيارة موديل واي.

ويزيد سعر السيارة بنحو 3600 دولار عن سعر السيارة لونج رينج ذات الدفع الرباعي. ولكنها تظل أرخص من السيارة تسلا موديل إكس، في حين تواجه ضغوطًا من السيارات المنافسة. وتقدّم شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية سيارات ذات 6 مقاعد بسعر أقل بحوالي 8000 عن سعر موديل واي.إل.

ولم تؤكد تسلا حتى الآن اعتزامها طرح السيارة “واي إل” في الولايات المتحدة، رغم أن محللين يرون أن طرحها في السوق الأمريكية بنحو 51 ألف دولار يمكن أن يجعلها خيارًا عائليًا جذابًا في هذه السوق، وقد يلتهم جزءًا من الطلب على السيارة موديل إكس.

ويسلّط طرح تسلا للسيارة موديل “واي إل” في الصين الآن الضوء على إستراتيجية تسلا لتكييف تشكيلة منتجاتها مع السوق الصينية، حيث تتنافس مع شركات محلية راسخة مثل بي. واي. دي وشياومي وسط ظروف مبيعات صعبة.

(د ب أ)