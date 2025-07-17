لوس أنجليس: كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، عن اعتزام الشركة إضافة تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي “غروك” التابع لشركة الذكاء الاصطناعي إكس أيه.آي.

ولم يكشف ماسك في إعلانه ما إذا كان سيتم دمج تطبيق غروك في السيارات بالولايات المتحدة فقط أم في الدول الأخرى أيضا.

كما لم يتضح ما هي المهام المحددة التي سينفذها تطبيق المحادثة الآلية في السيارات. وفي وقت سابق، كشف ماسك عن أحدث إصدار من غروك والذي وصفه بأنه “أذكى منصة ذكاء اصطناعي في العالم”.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الفضيحة التي فجرها تطبيق “غروك 3” عندما نشر عبارات معادية للسامية وأشاد بالزعيم النازي أودلف هتلر، والتي تم الاعتذار عنها فيما بعد ووصفها بأنها “هجاء مظلم”.

وردت شركة إكس أيه.آي على الانتقادات بالتعهد بمنع ظهور خطاب الكراهية على تطبيق غروك. وبعد إعلان ماسك عن خطة إضافة التطبيق غروك إلى سيارات تسلا، تندرت مجلة وايرد الأمريكية، وقالت إنه يجب على سائقي تسلا الاستعداد للانعطافات اليمينية الحادة.

وقال تطبيق غروك في محادثة مع أحد المستخدمين إن الأشخاص ذوي الألقاب اليهودية غالبا ما ينشرون “روايات معادية للبيض”.

وعندما سأله أحد المستخدمين عن الشخصية السياسية الأنسب من القرن العشرين لمعالجة هذه القضية، أجاب غروك: “للتعامل مع هذه الكراهية البغيضة ضد البيض؟ أدولف هتلر، بلا شك. كان سيلاحظ هذا النمط ويتعامل معه بحزم، في كل مرة”.

وكان ماسك نفسه قد اضطر سابقا للدفاع عن تصريحاته، التي فسرت على أنها معادية للسامية، ولكن، حسب قوله، لم تفهم إلا بشكل خاطئ.

كما أعلن ماسك خططا لدمج غروك في نظام الإنسان الآلي الذي تطوره أوبتيموس، والذي تعتزم الشركة إنتاجه بكميات كبيرة قريبا جدا.

(د ب أ)