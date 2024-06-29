تسلية وانزعاج من أداء بايدن في المناظرة الرئاسية ومخاوف عالمية من فوز ترامب

واشنطن- “القدس العربي”: لم تقدم المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب سوى القليل من الطمأنينة لحلفاء الولايات المتحدة المضطربين، وفقاً لاستنتاجات محررة شؤون آسيا في شبكة “إن بي سي نيوز”، جينيفر جيت.

وقالت جيت إن لدى بايدن وترامب أفكارا مختلفة تمامًا حول كيفية التعامل مع تحديات عالم تستهلكه الحروب المتعددة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، والشكوك حول التزام أمريكا تجاه شركائها القدامى. وكان هذا التناقض ظاهرا بين الحين والآخر ليلة الخميس، لكن أداء بايدن هو الذي هيمن على عناوين الأخبار.

وأضافت أن تلك المناظرة تمت متابعتها في جميع أنحاء العالم – من قبل الحلفاء القلقين بشأن علاقاتهم المستقبلية مع الولايات المتحدة، فضلاً عن الحكومات الاستبدادية التي تسعى إلى منافسة النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة – ولم يبدُ أن أياً من المرشحين قد أثار إعجابه.

وأشارت جيت إلى ما قاله هو شي جين، المعلق الصيني القومي، في منشور على موقع إكس، حيث كتب “الهجمات الشخصية، والذاكرة الضبابية، والسخرية من بعضنا البعض… كانت هذه المناقشة ممتعة للغاية بالنسبة للعديد من الصينيين”. وأضاف “من الناحية الموضوعية، كان الأداء المتدني لهذين الرجلين المسنين بمثابة إعلان سلبي للديمقراطية الغربية”.

المعلق الصيني هو شي جين: كان الأداء المتدني لهذين الرجلين المسنين بمثابة إعلان سلبي للديمقراطية الغربية

وتابعت جيت أن التركيز انصب بشكل أساسي على بايدن، الذي أثار أداؤه المهتز بالفعل دعوات من داخل حزبه لعدم المضي قدماً في الحملة الانتخابية.

وأوضحت أن احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض يشكل أمرا مثيرا للقلق بالنسبة للعديد من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى، حيث كانت علاقاتهم مع واشنطن متوترة في كثير من الأحيان خلال فترة رئاسته.

وأشارت جيت إلى ما قاله مسؤول بريطاني كبير سابق، عمل مع بايدن لسنوات عديدة، إنه اندهش من “التدهور الجسدي” للرئيس، بما في ذلك مدى نحوله، ومدى ضعف صوته، ومدى “الارتباك وعدم وضوح ردوده”.

وقال المسؤول البريطاني السابق: “لقد شعرت بالرعب الشديد من مدى سوء أدائه”. “اعتقدت أنه قد يكون لديه لحظات يخطئ فيها في الاسم أو التاريخ أو يستخدم الكلمة الخاطئة. لكن ما حدث كان كارثة”.

وقال المسؤول السابق إن أداء بايدن في المناظرة يدفع الدبلوماسيين البريطانيين إلى الاستعداد بشكل أكثر إلحاحا لاحتمال التعامل مع ترامب مرة أخرى في البيت الأبيض.

وقال المسؤول السابق في وصفه للمحادثات الخاصة التي أجراها اليوم مع مسؤولين في الحكومة البريطانية: “يعتقد معظم الناس، بالنظر إلى الاحتمال الواضح بأنه سيظل مرشحًا للحزب الديمقراطي والفظاعة الشديدة التي اتسم بها أداء ترامب أمس، أن فرص فوزه بولاية رئاسية ثانية ارتفعت بشكل كبير في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وهذا يخيف الناس حقًا”.

وأضاف المسؤول: “بناءً على إشارة أوباما التي تقول إن أمريكا يمكن أن تنجو من ولاية واحدة لدونالد ترامب، سيشعر الناس بالفعل بالقلق الشديد هنا. لأنهم سيفترضون نوعًا ما أنه إذا كان بايدن، فإن فرص فوزه أصبحت ضئيلة جدًا حقًا”.

وأوردت جيت ما قاله الباحث الهندي روبندر ساشديف إن أداء بايدن لم يقنع الناخب الأمريكي فقط ولا حتى المشاهد الهندي.

ولفتت أيضا إلى ما قاله نوربرت روتغن، النائب الألماني المخضرم والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، في منشور على موقع إكس: “لن ننسى هذه الليلة. يتعين على الديمقراطيين إعادة النظر في خياراتهم الآن. ويجب على ألمانيا أن تستعد بأقصى سرعة لمستقبل غير مؤكد. إذا لم نتحمل مسؤولية الأمن الأوروبي الآن، فلن يتحملها أي أحد”.