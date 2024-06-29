تسلية وانزعاج من أداء بايدن في المناظرة الرئاسية ومخاوف عالمية من فوز ترامب

واشنطن- “القدس العربي”: لم تقدم المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب سوى القليل من الطمأنينة لحلفاء الولايات المتحدة المضطربين، وفقاً لاستنتاجات محررة شؤون آسيا في شبكة “إن بي سي نيوز”، جينيفر جيت.
وقالت جيت إن لدى بايدن وترامب أفكارا مختلفة تمامًا حول كيفية التعامل مع تحديات عالم تستهلكه الحروب المتعددة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، والشكوك حول التزام أمريكا تجاه شركائها القدامى. وكان هذا التناقض ظاهرا بين الحين والآخر ليلة الخميس، لكن أداء بايدن هو الذي هيمن على عناوين الأخبار.
وأضافت أن تلك المناظرة تمت متابعتها في جميع أنحاء العالم – من قبل الحلفاء القلقين بشأن علاقاتهم المستقبلية مع الولايات المتحدة، فضلاً عن الحكومات الاستبدادية التي تسعى إلى منافسة النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة – ولم يبدُ أن أياً من المرشحين قد أثار إعجابه.
وأشارت جيت إلى ما قاله هو شي جين، المعلق الصيني القومي، في منشور على موقع إكس، حيث كتب “الهجمات الشخصية، والذاكرة الضبابية، والسخرية من بعضنا البعض… كانت هذه المناقشة ممتعة للغاية بالنسبة للعديد من الصينيين”. وأضاف “من الناحية الموضوعية، كان الأداء المتدني لهذين الرجلين المسنين بمثابة إعلان سلبي للديمقراطية الغربية”.
المعلق الصيني هو شي جين: كان الأداء المتدني لهذين الرجلين المسنين بمثابة إعلان سلبي للديمقراطية الغربية
وتابعت جيت أن التركيز انصب بشكل أساسي على بايدن، الذي أثار أداؤه المهتز بالفعل دعوات من داخل حزبه لعدم المضي قدماً في الحملة الانتخابية.
وأوضحت أن احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض يشكل أمرا مثيرا للقلق بالنسبة للعديد من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى، حيث كانت علاقاتهم مع واشنطن متوترة في كثير من الأحيان خلال فترة رئاسته.
وأشارت جيت إلى ما قاله مسؤول بريطاني كبير سابق، عمل مع بايدن لسنوات عديدة، إنه اندهش من “التدهور الجسدي” للرئيس، بما في ذلك مدى نحوله، ومدى ضعف صوته، ومدى “الارتباك وعدم وضوح ردوده”.
وقال المسؤول البريطاني السابق: “لقد شعرت بالرعب الشديد من مدى سوء أدائه”. “اعتقدت أنه قد يكون لديه لحظات يخطئ فيها في الاسم أو التاريخ أو يستخدم الكلمة الخاطئة. لكن ما حدث كان كارثة”.
وقال المسؤول السابق إن أداء بايدن في المناظرة يدفع الدبلوماسيين البريطانيين إلى الاستعداد بشكل أكثر إلحاحا لاحتمال التعامل مع ترامب مرة أخرى في البيت الأبيض.
وقال المسؤول السابق في وصفه للمحادثات الخاصة التي أجراها اليوم مع مسؤولين في الحكومة البريطانية: “يعتقد معظم الناس، بالنظر إلى الاحتمال الواضح بأنه سيظل مرشحًا للحزب الديمقراطي والفظاعة الشديدة التي اتسم بها أداء ترامب أمس، أن فرص فوزه بولاية رئاسية ثانية ارتفعت بشكل كبير في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وهذا يخيف الناس حقًا”.
وأضاف المسؤول: “بناءً على إشارة أوباما التي تقول إن أمريكا يمكن أن تنجو من ولاية واحدة لدونالد ترامب، سيشعر الناس بالفعل بالقلق الشديد هنا. لأنهم سيفترضون نوعًا ما أنه إذا كان بايدن، فإن فرص فوزه أصبحت ضئيلة جدًا حقًا”.
وأوردت جيت ما قاله الباحث الهندي روبندر ساشديف إن أداء بايدن لم يقنع الناخب الأمريكي فقط ولا حتى المشاهد الهندي.
ولفتت أيضا إلى ما قاله نوربرت روتغن، النائب الألماني المخضرم والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، في منشور على موقع إكس: “لن ننسى هذه الليلة. يتعين على الديمقراطيين إعادة النظر في خياراتهم الآن. ويجب على ألمانيا أن تستعد بأقصى سرعة لمستقبل غير مؤكد. إذا لم نتحمل مسؤولية الأمن الأوروبي الآن، فلن يتحملها أي أحد”.
ربما العالم كله في اتجاه الحائط الا أننا نعرف أن رؤساء امريكا لا يحكمون إنما يصادقون علي ما أراده من يتحكم في بلاد العم سام وحتي مصادقته علي فرض عقوبات المعروفة بها الولايات المتحدة الأمريكية فلا يستطيع فعله الا بالضوء الاخضر من الذين يحكمون لهذا فلا داعي للقلق خاصة أن هناك العملاق الصيني الذي لا يخيفه أحد.
سيفوز ترمب على بايدن وبكل سهولة.
شيء ممتع. بداية نهاية الحضارة الغربية . المؤشرات كثيرة جدا.
هناك مثل شعبي، يكرره كثيراً، المرضى عقليا،منذ مئات السنين، وهو :”الحرب ،ينوضها الروس ويديها ببرنوس”!، معنها باللغة العربية الفصحى :”يعلن الحرب العالمية الثالثة الروس، ويفوز بها الحاكم أو الرئيس الذي يرتدي البرنوس، البرنوس هو نوع من انواع الالبسة التقليدية التي تصنع يدويا من صوف النعاج”!.
ويبدو أن مصير العالم سائر نحو ذلك، ولكن ،يبقى الغيب في علم الله.
أنا لا اتخوف من ترابم على العالم.. بالعكس.. هو براغماتي الى اقصى درجة..
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طبعا دول في اوروبا خائفة.. لكن ترامب على حق.. صراحة..
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كلهم ينعمون بحماية الناتو.. ولا يريدون الاستثمار فيه كما ينبغي.. لتبقى أمريكا هي الناتو
وتتحمل ميزانيات هائلة من دخلها القومي.. وتراكم المديونية التي اصبحت مخيفة جدا..
لو كنت رئيسا لامريكا لصرخت ” Stop “.. وهذا ما فعله ترامب وسيفعله .. وقد اخذهم
من جنبهم الدي يوجعهم.. روسيا.. واوكرانيا.. وابدى انه لن يساندهم في امرهم.. ما جعل
الاوروبيين على عجل البدأ في نقاش موضوع الدفاع المشترك.. وهذا يصب في صالح
ما يريده ترامب.. حيث حتى وإن تكتلت اوروبا بعيدا عن الناتو في دفاع مشترك.. فهذا يعني
تقوية للناتو.. وتخفيفا رهيبا من حمل امريكا..
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صراحة سياسة ترامب لبلاده في رئاسته السابقة لم تكون سيئة.. كانت مثل اي رئيس.. كلو على بعضو..
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هذا طبعا من وجهة نظر امريكا ومصلحتها.. أما فيما يخص قضية فلسطين..
فلا اظن ان شيئا سيتغير.. لا مع الدمقراطيين ولا الجمهوريين.. ولن يستطيع
ترامب قلب اي شيى في القضية.. ستقلب الموازين فقط حين تتوحد كلمة الفلسطينيين.