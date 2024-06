تسليم جثة المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى والدته- (تدوينة)

وارسو: أعلنت المتحدثة باسم فريق المعارض أليكسي نافالني السبت أنّه تمّ تسليم جثّته لوالدته، بعدما كان المقرّبون منه يطالبون بها منذ أكثر من أسبوع.

وقالت كيرا إيارميش عبر منصة “إكس”، “تمّ تسليم جثّة أليكسي إلى والدته”، مضيفة أنّها لا تعرف حتى الآن ما إذا كانت “السلطات ستمنع تنظيم (الجنازة) كما ترغب العائلة وكما يستحقّ أليكسي”.

Alexey’s body was handed over to his mother. Many thanks to all those who demanded this with us.

Lyudmila Ivanovna is still in Salekhard. The funeral is still pending. We do not know if the authorities will interfere to carry it out as the family wants and as Alexey deserves. We…

