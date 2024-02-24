سياسة | دولي

تسليم جثة المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى والدته- (تدوينة)

24 - فبراير - 2024

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وارسو: أعلنت المتحدثة باسم فريق المعارض أليكسي نافالني السبت أنّه تمّ تسليم جثّته لوالدته، بعدما كان المقرّبون منه يطالبون بها منذ أكثر من أسبوع.

وقالت كيرا إيارميش عبر منصة “إكس”، “تمّ تسليم جثّة أليكسي إلى والدته”، مضيفة أنّها لا تعرف حتى الآن ما إذا كانت “السلطات ستمنع تنظيم (الجنازة) كما ترغب العائلة وكما يستحقّ أليكسي”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 24, 2024 الساعة 6:49 م

    وليس كما يفعل الصهاينة بالجثث الفلسطينية التي يسرقونها من المقابر لينزعوا منها الأعضاء البشرية يا عينيا 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕

    رد

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