تسليم نجل بارون المخدرات المكسيكي “إل تشابو” إلى الولايات المتحدة

شيكاغو: تم تسليم أحد أبناء بارون المخدرات المكسيكي خواكين “إل تشابو” جوزمان، الذي اعتقل بعد معركة دامية مع السلطات المكسيكية في وقت سابق من هذا العام، إلى شيكاغو لمواجهة اتهامات واسعة النطاق بتهريب المخدرات.

وكان أفيديو جوزمان لوبيز (32 عاما)، والذي يشتهر بأنه تولي قيادة عصابة “سينالوا” بعد اعتقال والده قبل سبعة أعوام، واحدا من بين أبناء إل تشابو الأربعة الذين وجهت إليهم اتهامات في لائحة اتهام تم الكشف عنها في شيكاغو في وقت سابق من العام الجاري.

ومن بين الأبناء الأربعة، كان جوزمان لوبيز، المعروف باسم “إل راتون” أو “الفأر”، هو الوحيد المحتجز. وكان قد تم القبض عليه في مدينة كولياكان بالمكسيك في كانون الثاني/ يناير بعد معركة عنيفة أسفرت عن مقتل 10 جنود و19 مشتبها بهم، وفقاً لتقارير إخبارية.

وجرى نقل جوزمان لوبيز، الذي كان قيد الاحتجاز انتظارا لإجراءات تسليمه، جوا إلى شيكاغو عصر الجمعة، وفقا لمصدر في وكالة إنقاذ القانون. ومن الممكن أن يمثل للمرة الأولى أمام محكمة ديركسين الأمريكية اعتبارا من الاثنين.

(د ب أ)