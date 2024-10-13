سياسة | دولي | إيران

الحرس الثوري يحذر إسرائيل من ضرب الأراضي الإيرانية

13 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
2

طهران: نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري أمير حاجي زادة قوله اليوم الأحد إن إيران مستعدة للرد “بطريقة قاسية ومؤلمة على أي خطوة خاطئة” من جانب إسرائيل ضد أراضيها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخشى فيه طهران من رد انتقامي على ضرباتها الصاروخية على إسرائيل في أول أكتوبر تشرين الأول.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 7:23 م

    هه أمريكا هي التي ستضرب بالنيابة عن ربيبتها عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇮🇷🇵🇸😔☝️☝️🚀🐒🤠🚀

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 2:31 م

    هه عص النتن ياهو لا ينفع معها إلا لغة الحديد والنار لأنهم أشرار فجار سرقوا أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان ✌️🇮🇷🤔☝️🔥🚀🐒🚀🔥

    رد

أخبار ذات صلة

إيران تحتجز سفينتين ترفعان علم تنزانيا تنقلان “وقودا مهربا” في الخليج
22 - أبريل - 2025
وزير الثقافة السوري يعتذر عن صورة أثارت غضبًا.. مطالب باستقالته.. وتساؤلات حول شقيق الرئيس- (فيديو وتدوينات)
18 - أبريل - 2025
إيرانيان يلاحقان في الولايات المتحدة بسبب تصدير مكونات مسيرات لطهران
2 - أبريل - 2025
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتين أجنبيتين تحملان وقود ديزل مهربا
31 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية