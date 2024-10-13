الحرس الثوري يحذر إسرائيل من ضرب الأراضي الإيرانية

طهران: نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري أمير حاجي زادة قوله اليوم الأحد إن إيران مستعدة للرد “بطريقة قاسية ومؤلمة على أي خطوة خاطئة” من جانب إسرائيل ضد أراضيها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تخشى فيه طهران من رد انتقامي على ضرباتها الصاروخية على إسرائيل في أول أكتوبر تشرين الأول.
(رويترز)
هه أمريكا هي التي ستضرب بالنيابة عن ربيبتها عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇮🇷🇵🇸😔☝️☝️🚀🐒🤠🚀
هه عص النتن ياهو لا ينفع معها إلا لغة الحديد والنار لأنهم أشرار فجار سرقوا أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان ✌️🇮🇷🤔☝️🔥🚀🐒🚀🔥