الحرس الثوري يحذر إسرائيل من ضرب الأراضي الإيرانية

طهران: نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري أمير حاجي زادة قوله اليوم الأحد إن إيران مستعدة للرد “بطريقة قاسية ومؤلمة على أي خطوة خاطئة” من جانب إسرائيل ضد أراضيها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخشى فيه طهران من رد انتقامي على ضرباتها الصاروخية على إسرائيل في أول أكتوبر تشرين الأول.

(رويترز)