«تسونامي» دبلوماسي ضد إسرائيل… وأمريكا تعاقب فلسطين

غزة ـ لندن ـ «القدس العربي»: الموقف الذي أعلنه البيت الأبيض عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختلف مع قادة فرنسا وكندا وبريطانيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لم يقف عند حدود خلاف.

فالولايات المتحدة الأمريكية خطت أمس في اتجاه اتخاذ إجراءات ملموسة لتقويض السلطة الفلسطينية ومسار السلام الذي أنتجها، وشاركت فيه إدارات أمريكية سابقة، بإعلانها نيتها فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بذرائع لجوئها إلى القانون الدولي لمواجهة جرائم دولة الاحتلال.

وتذرعت وزارة الخارجية الأمريكية الني يقف على رأسها مارك روبيو، بأن السلطة ومنظمة التحرير اتخذوا “خطوات لتدويل الصراع مع إسرائيل مثل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والاستمرار في دعم الإرهاب بما في ذلك التحريض وتمجيد العنف، وتقديم المدفوعات والمزايا لدعم الإرهاب للمسلحين الفلسطينيين وعائلاتهم”، على حد زعم البيان.

وما لم يقله بيان الخارجية الأمريكية الذي أبلغ به الكونغرس، صرح به ترامب نفسه عندما هدّد الدولة الجارة كندا بحرمانها من توقيع اتفاق تجاري معها إذا مضت في قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويواجه الفلسطينيون، بمختلف مشاربهم وتوزعهم على انحاء الوطن، هجمة إسرائيلية غير مسبوقة منذ عام 1948، تتمثل في حرب إبادة قاتلة في غزة، يستخدم فيها التجويع سلاحا، واستباحة يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، بحماية من جيش الاحتلال، مع إعلان وزيرين رئيسين في حكومة الائتلاف المتطرف الحاكم في إسرائيل – وزيرا الدفاع والقضاء – أمس دعمها مساعي الضم وإحلال السيادة.

وبعد نحو عامين على المذبحة والإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة أمام نظر العالم، تحركت الدول الأوروبية ودول غربية في محاولة للضغط على إسرائيل لوقف حربها، وأعلن المزيد من الدول الغربية أمس عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في مسار تصاعدي يقرّ بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، فيما يصفه مراقبون بـ”تسونامي دبلوماسي” بدأ يشكل ضغطا حقيقيا على إسرائيل. ومن بين الدول التي أعلنت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية البرتغال ومالطا وكندا. أما ألمانيا فقد قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أمس الخميس قبيل وصوله إلى إسرائيل، إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون أكثر جدوى في نهاية مفاوضات بشأن حل الدولتين.

لكنه قال أيضا إن برلين سترد على أي إجراءات أحادية، مشيرا إلى صدور “تهديدات” من وزراء إسرائيليين بـ “ضم” أراض فلسطينية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير العدل ياريف ليفين عبرا الخميس عن دعمهما لضم الضفة الغربية، التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها في المستقبل.

وسارع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير للرد على تصريحات الوزير الألماني، قائلا في تغريدة على منصة “أكس”: “بعد 80 عاما على الهولوكوست تعود ألمانيا لدعم النازيين”.

أما في غزة، فاستمرت الوفيات بسبب حرب التجويع التي تشنها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، ودعم من سائر الطيف السياسي في إسرائيل ما خلا أصوات قليلة.

وشهدت الساعات الـ 24 الماضية تصعيداً خطيراً في المجازر الإسرائيلية، تركز على قتل الجائعين قرب مراكز توزيع المساعدات، بعد وضعهم بين “فكي كماشة”.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 51 فلسطينيا استشهدوا في القطاع بنيران جيش الاحتلال منذ فجر الأربعاء، بينهم 23 من طالبي المساعدات. وأظهرت صور جسد شاب توفي في غزة، اسمه عادل فوزي ماضي (27 عاما)، قضى جوعا بعدما وصل وزنه إلى نحو 15 كيلوغراما، جراء الحصار الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يتفقد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي وصل إلى إسرائيل، عملية توزيع المواد الغذائية في غزة اليوم الجمعة، تتولاها “مؤسسة غزة الإنسانية” المثيرة للجدل.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قال الخميس “أود أن أطالب بوقف أنشطة “مؤسسة غزة الإنسانية”، التوزيع المسلح للمساعدات الإنسانية الذي تسبب في إراقة الدماء في مراكز التوزيع في غزة فضيحة وأمر مخز ويجب أن يتوقف”.