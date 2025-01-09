تسوية بين وزارة التعليم الأمريكية وجامعة جونز هوبكنز بعد شكاوى تمييز ضد عرب ويهود

واشنطن: عبّرت وزارة التعليم الأمريكية أمس الأربعاء عن مخاوفها بشأن التمييز الذي يتعرض له أفراد من أصول عربية ويهودية في جامعة جونز هوبكنز، وتوصلت إلى تسوية مع المؤسسة لحل الشكاوى.

ووافقت الجامعة على مراجعة سياساتها الخاصة بمكافحة المضايقات وتوفير تدريب للموظفين والطلاب لمعالجة التمييز والمضايقات على أساس الأصل أو العرق، وفقا للتسوية التي نشرتها وزارة التعليم على الإنترنت.

وأكدت جامعة جونز هوبكنز التسوية لوسائل الإعلام المحلية.

وقال متحدث باسم الجامعة لموقع (بالتيمور بانر) الإخباري: “إن التمييز من أي نوع، بما في ذلك معاداة السامية والتحيز ضد العرب، لا يتعارض مع سياسة الجامعة فحسب، وإنما أيضا يتعارض مع قيمنا الأعرق”.

ورصد ناشطون حقوقيون ارتفاعا في حوادث معاداة السامية ومعاداة العرب وكراهية الإسلام، بما في ذلك خلال الاحتجاجات في حرم الجامعات، منذ أن شنت إسرائيل هجومها على غزة.

ويحظر الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، التمييزَ العنصري في برامج التعليم الأمريكية التي تتلقى تمويلا اتحاديا.

وذكر مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم أن جامعة جونز هوبكنز تلقت 99 شكوى من مضايقات على أساس الأصل في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى مايو/ أيار 2024.

وأشارت وزارة التعليم إلى مواقف تتضمن شكاوى ضد أساتذة تتهمهم بتوجيه إهانات ضد العرب والفلسطينيين، وقالت إن سجلات الجامعة “مليئة بالتقارير” عن استخدام تعبيرات ضد اليهود في الحرم الجامعي.

وشهدت جامعات أمريكية احتجاجات على مدار شهور نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة، وتعليق استثمارات الكليات في الشركات التي يتردد أنها تدعم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وتوصلت جامعات أمريكية أخرى إلى تسويات مماثلة مع وزارة التعليم لحل الشكاوى.

(رويترز)