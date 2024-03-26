تسوية قضية فضل شاكر مع الدولة اللبنانية هذا العام

بيروت – «القدس العربي»: كشف محمد فضل شاكر إنّ قضية والده فضل شاكر المشارك في أحداث عبرا في صيدا (جنوب لبنان) عام 2013 التي أدت إلى لمقتل عناصر الجيش اللبناني، سيتم حلّها هذا العام.

وأضاف أنه ينتظر العودة إلى حياته الفنية والمهرجانات والحفلات كما كان في السابق.

وقال إن «الدولة اللبنانية تعلم جيداً أنّ قضية والدي سياسية بحت». وأعلن أنه سيعرض قريباً مسلسلاً وثائقياً عن والده، وسيسمع الجمهور للمرة الأولى ما حصل مع فضل من وجهة نظره الشخصية.

وصوّر المنتج رودولف جبر، مسلسلاً عن حياة فضل شاكر سيعرض قريباً على شبكة «أم بي سي».

وصوّر العمل في تركيا بعد منع السلطات اللبنانية تصويره في بيروت بسبب الحكم الصادر بحقّ شاكر.