تشاباغين: خطر الجوع في غزة يتزايد يوما بعد يوم

جنيف: قال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين، إن خطر الجوع في غزة يتزايد يوما بعد يوم، في ظل انعدام حاد للأمن الغذائي.

وفي منشور عبر حسابه بمنصة “إكس”، الاثنين، لفت تشاباغين إلى أن غزة تشهد انعداما حادا للأمن الغذائي، وحذر من أن خطر الجوع يتزايد يوميا في المنطقة.

A severe food insecurity is looming in Gaza.

The risk of hunger is increasing daily, as about 80% of the population already faces emergency or catastrophic acute food insecurity conditions.

More than a million children and elderly people in shelter centers suffer from the risk…

— Jagan Chapagain (@jagan_chapagain) February 26, 2024