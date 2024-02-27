سياسة | دولي

تشاباغين: خطر الجوع في غزة يتزايد يوما بعد يوم

27 - فبراير - 2024

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جنيف: قال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين، إن خطر الجوع في غزة يتزايد يوما بعد يوم، في ظل انعدام حاد للأمن الغذائي.
وفي منشور عبر حسابه بمنصة “إكس”، الاثنين، لفت تشاباغين إلى أن غزة تشهد انعداما حادا للأمن الغذائي، وحذر من أن خطر الجوع يتزايد يوميا في المنطقة.

وأضاف أنه “يواجه حوالي 80 بالمئة من السكان بالفعل ظروفا طارئة أو كارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد”.
وأشار إلى أنه يعاني أكثر من مليون طفل ومسن في مراكز الإيواء من خطر الجفاف وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي والأمراض الجلدية وفقر الدم، بحسب تقارير الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأردف: “هذه هي الحقيقة القاسية التي يواجهها الناس في غزة كل يوم”.
و تابع “أكرر دعوتي من أجل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء”، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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