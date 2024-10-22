تشابي ألونسو على رادار ريال مدريد ومانشستر سيتي في الموسم المقبل

برلين: يستعد نادي باير ليفركوزن، الفائز بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا) في الموسم الماضي، لرحيل مديره الفني الإسباني تشابي ألونسو في الصيف المقبل، وفقا لتقرير إخباري اليوم الثلاثاء.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية اليوم، أن ألونسو (42 عاما) مرشح لتدريب أي من فريقي ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنكليزي.

أشار المصدر ذاته إلى أن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة، أبدى اهتماما ملموسا بالتعاقد مع ألونسو، خاصة في ظل غموض مستقبل الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب الفريق الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ألونسو الحالي مع ليفركوزن عام 2026، غير أن إدارة النادي تبحث بالفعل عن خليفته.

وبحسب سكاي سبورتس، يعتبر سيباستيان هونيس، المدير الفني لشتوتغارت الألماني، وساندرو فاغنر، مساعد مدرب منتخب ألمانيا، أبرز المرشحين لتدريب ليفركوزن خلفا لألونسو، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

(د ب أ)