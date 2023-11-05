تشاد تستدعي القائم بالأعمال في إسرائيل للتشاور 

إنجمينا: أعلنت وزارة الخارجية التشادية أنها استدعت القائم بالأعمال لدى إسرائيل للتشاور.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية التشادية، مساء السبت، ونشرت نسخة منه صحيفة “الوحدة” على موقعها الإلكتروني.

وأضاف البيان أن “تشاد تتابع بأكبر قدر من الاهتمام والقلق الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما موجات العنف الإسرائيلي المميت وغير المسبوق في قطاع غزة”.

وتابعت الوزارة التشادية قائلةً: “في مواجهة هذه المأساة في غزة، تدين تشاد الخسائر البشرية في صفوف العديد من المدنيين الأبرياء، وتدعو إلى وقف لإطلاق النار بهدف التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية”.

وخلص البيان إلى أنه “بناء على ذلك، قررنا استدعاء القائم بالأعمال لدى إسرائيل للتشاور”.

وأعادت تشاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2019، بعد أن كانت قد علقتها عام 1972، بسبب الصراع العربي الإسرائيلي.

وتم افتتاح سفارة تشاد في تل أبيب في فبراير/ شباط 2023، بحضور رئيس البلاد محمد ديبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأصبحت تشاد الدولة السادسة التي تستدعي مبعوثها من إسرائيل خلال الحرب الحالية مع حركة حماس الفلسطينية، على خطى تركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا والأردن.

(الأناضول)





