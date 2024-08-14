تشاد تفتح قنصلية في الصحراء الغربية

الرباط: فتحت تشاد، الأربعاء، قنصلية لها في الصحراء الغربية، لتنضم بذلك إلى دول أفريقية وعربية لها بعثات دبلوماسية هناك، وذلك في مؤشر على دعم مطالبة المغرب بالسيادة على المنطقة المتنازع عليها.

يعد المغرب الصحراء الغربية منطقة تابعة له، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تريد إقامة دولة لها هناك.

وفتحت 29 دولة حتى الآن قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء الغربية في دعم كامل لسيادة المغرب على المنطقة.

(رويترز)