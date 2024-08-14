تشاد تفتح قنصلية في الصحراء الغربية

الرباط: فتحت تشاد، الأربعاء، قنصلية لها في الصحراء الغربية، لتنضم بذلك إلى دول أفريقية وعربية لها بعثات دبلوماسية هناك، وذلك في مؤشر على دعم مطالبة المغرب بالسيادة على المنطقة المتنازع عليها.
يعد المغرب الصحراء الغربية منطقة تابعة له، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تريد إقامة دولة لها هناك.
وفتحت 29 دولة حتى الآن قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء الغربية في دعم كامل لسيادة المغرب على المنطقة.
(رويترز)
تشاد تفتح قنصلية لها بالصحراء المغربية ، قلناها مرارا وتكرارا المملكة حسمت الموضوع ومن لا زال له شك في ذلك فهذا شأنه ، فالحق يعلو ولا يعلى عليه.
اسمها الصحراء المغربية
.هي امتداد لسوس الامازيغية بالجنوب المغربي…مئتان فرد من قبيلة بنو معقل استقروا بالجنوب أرادوا ان يؤسسوا دولة عربية بالجنوب المغربي ..اين هم امازيغ الجنوب قبيلة صنهاجة التي اسست الإمبراطورية المرابطية الامازيغية أهلها تبخروا واندثروا..ههه نكتة ..شمال مالي نيجر تشاد و بوركينافصوا كل سكانه امازيغ ناطقين بالامازيغية و نأتي لجنوب المغرب و يريدون خلق جمهورية وهمية ذات قومية عربية ..عدد عرب بنو معقل الذين ادخلهم الموحدون الامازيغ من تونس للمغرب قليل و قليل جدا لم يتعدى المائتين و بقدرة قادر أصبحوا ملايين بعد تمانمئة عام فقط..نكتة كان الامازيغ توقفوا عن التزايد و التكاتر .و العرب تكاتروا ..تلك الارض امازيغية مغربية ابى من ابى و الله لن نفرط في شبر من شبرها طال الزمن او قصر ….
انا مغربي عروبي ابا عن جد ، من الرحامنة من جماعة عكرمة ، اصولنا من بنو هلال ، الصحراء مغربية عربية، ولا مكان لظهير البربري بين عرب و امازيغ المملكة ،