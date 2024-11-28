تشاد تلغي اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا

إنجمينا: أعلن وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله الخميس أنّ بلاده ألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا، بعيد ساعات قليلة على زيارة نظيره الفرنسي جان-نويل بارو للعاصمة إنجمينا .

وقال كلام الله في بيان نشرته وزارته على صفحتها في موقع فيسبوك، إنّ “حكومة جمهورية تشاد تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقّعة مع الجمهورية الفرنسية”.

(أ ف ب)