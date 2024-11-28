تشاد تلغي اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا

إنجمينا: أعلن وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله الخميس أنّ بلاده ألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا، بعيد ساعات قليلة على زيارة نظيره الفرنسي جان-نويل بارو للعاصمة إنجمينا .
وقال كلام الله في بيان نشرته وزارته على صفحتها في موقع فيسبوك، إنّ “حكومة جمهورية تشاد تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقّعة مع الجمهورية الفرنسية”.
(أ ف ب)
بسم الله الرحمن الرحيم
الفرانكفونية عملاق حبيس نفسه اضمحل رواجها العالمي من خلال الوجه العلماني القاسي المظلل الذي يخفي تحته احتقار الإسلام والنظرة الدونية للأفارقة وابتزاز ثرواتهم بينما العلمانية هي الوقوف على مسافة واحدة من الجميع واحترامهم:
الفرانكفونية عملاق حببيس نفسه !وقرصان مخضرم يتميز بلسان جميل.