تشارلز الثالث يعد بخدمة الكومنولث “بأفضل ما يستطيع” رغم مرضه

لندن: وعد الملك تشارلز الثالث الاثنين بمواصلة خدمة مواطني دول الكومنولث “بأفضل ما يستطيع” في وقت يتلقى علاجا من مرض السرطان الذي أجبره على تقليص التزاماته الرسمية.

وقال الملك البالغ 75 عاما إنه “تأثر بشدة” بالدعم والتشجيع الذي تلقاه منذ الإعلان عن مرضه.

وأضاف في رسالة مسجلة مسبقا بثت بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الكومنولث “لا يمكنني إلا الاستمرار في خدمتكم بأفضل ما أستطيع في كل أنحاء الكومنولث”.

وفي رسالته حيا تشارلز الثالث “تنوع” الكومنولث الذي يشكل “قوته الكبرى” على قوله، لمواجهة التحديات الكبرى الحالية، من الاحتباس الحراري إلى التطورات التكنولوجية.

وقال الملك “يجب أن نعمل معا لفهم وجهات نظر كل منا خصوصا ما يتعلق بعدم المساواة والظلم الذي لا يزال يتردد صداهما حتى اليوم”، في وقت تتعرض المملكة المتحدة والنظام الملكي لضغوط في ما يتعلق بماضيهما الاستعماري.

بعد أقل من عام ونصف عام على خلافة والدته إليزابيث الثانية على عرش بريطانيا وتسعة أشهر على تتويجه بدأ الملك العلاج بعد إعلان إصابته بسرطان لم يكشف نوعه.

واكتُشف مرض تشارلز خلال تدخل طبي أجري مؤخرا للمعالجة من تضخم البروستاتا.

(أ ف ب)