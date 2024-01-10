رياضة | تقارير رياضية

تشافي بالرياض: التتويج بالسوبر الإسباني سيعيد برشلونة للمسار الصحيح

10 - يناير - 2024

تشافي هرنانديز المدير الفني برشلونة

حجم الخط
0

الرياض: يتمنى تشافي هرنانديز المدير الفني برشلونة التتويج بكأس السوبر الإسباني، ليعود الفريق إلى المسار الصحيح هذا الموسم.
ويستعد برشلونة لمواجهة أوساسونا غدا الخميس في العاصمة السعودية الرياض، بالدور قبل النهائي للبطولة، ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني، متخلفا بفارق سبع نقاط عن المتصدر ريال مدريد ووصيفه جيرونا.
وقال تشافي في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء بالرياض “نريد استعادة مستوانا والاستمرارية في تقديم أداء جيد، يجب أن نقدم أداء متكاملا أمام فريق قوي يقوده المدرب الرائع جاجوبا أراساتي الذي يمكنه صياغة سيناريوهات مختلفة للمباراة”.
وأضاف مدرب برشلونة “الدفعة التي نحتاجها هي الفوز بكأس السوبر، لقد ساعدنا هذا اللقب في الموسم الماضي، وأتمنى أن نفوز به مجددا ليساعدنا على العودة إلى المسار الصحيح”.
وخسر برشلونة مباراتين في الدوري الإسباني أمام منافسيه على اللقب، ريال مدريد وجيرونا.
وتعثر الفريق الكتالوني بفقدان سبع نقاط في أربع مباريات، أقيمت بين أواخر تشرين الثاني/نوفمبر ومنتصف كانون الأول/ديسمبر العام الماضي ، لكن الفريق حقق عددا من الانتصارات المتتالية قبل رحلته إلى الرياض.
(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ماذا قال تشافي عن الهزيمة القاسية أمام بايرن ميونخ والخروج من دوري أبطال أوروبا؟ 
27 - أكتوبر - 2022
تشافي لم يفقد الأمل في تأهل برشلونة للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا
25 - أكتوبر - 2022
بسبب زياراته لإيران.. بعثة برشلونة تسافر إلى أمريكا بدون تشافي
16 - يوليو - 2022
تشافي يحفز برشلونة لإنهاء الموسم في المركز الثاني
25 - أبريل - 2022

اشترك في قائمتنا البريدية