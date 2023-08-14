تشافي غاضب ومحبط بعد طرده وتعادل برشلونة مع خيتافي

برشلونة- أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة حالة من الغضب بعد التعادل السلبي للفريق مع خيتافي مساء أمس الأحد في أولى مبارياته بالموسم الجديد من الدوري الإسباني، والتي شهدت المشاركة الأولى للألماني الدولي إلكاي غوندوغان مع برشلونة في الدوري.

وقال تشافي عقب المباراة: “حاولنا بجدية وكنا نستحق الفوز. حصدنا نقطة، لكننا لا نعتقد أن ذلك كان كافيا”.

وأضاف: “لا يفترض أن نتأثر بشدة بهذا. في الموسم الماضي، واجهنا بداية سيئة، لكن سارت الأمور في النهاية بشكل جيد”.

وشهدت مباراة أمس طرد رافينيا من صفوف برشلونة في الدقيقة 42 بداعي الاعتداء على لاعب منافس بدون كرة.

وفي الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للمدرب تشافي وطرده بداعي الاحتجاج المتكرر على القرارات التحكيمية.

كذلك أنهى خيتافي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد خايمي ماتا في الدقيقة 57 لحصوله على الإنذار الثاني.

(د ب أ)