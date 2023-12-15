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تشافي: لا أشعر بالوحدة في برشلونة رغم زيادة الضغوط

منذ ساعة واحدة

تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني

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لندن: أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه لا يشعر بالوحدة رغم ازدياد الضغوط عليه.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أن برشلونة تعرض لخسارتين متتاليتين قبل مواجهة بلنسية غدا السبت.
ويتواجد فريق برشلونة في المركز الرابع بعد الخسارة 2 / 4 أمام جيرونا يوم الأحد الماضي، مما أدى لظهور تكهنات تتعلق بمستقبل تشافي في كامب نو.
ولكن تشافي يثق في أن لديه دعم كبير من قادة النادي كما منح الجماهير التي تدعم فريقه العلامة الكاملة.
وقال تشافي في المؤتمر الصحافي قبل المباراة والذي نشره الحساب الرسمي للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) :” لا أشعر أبدا بالوحدة. أشعر أن لدي دعم وقوة. وأشعر أن بإمكاننا أن نحظى بموسم رائع”.
وأضاف :”الجماهير تقف خلف الفريق، إنهم يستحقون العلامة الكاملة. يعلمون أننا سنبذل أقصى ما في وسعنا”.
وأردف :”لدينا علاقة رائعة، مع الرئيس (خوان لابورتا)، والمدير الرياضي (ديكو) ونائب الرئيس (رافا يوستي) … أؤمن أكثر من أي وقت مضى بالمشروع وبما نفعله”.
وأكد :”الفريق بحاجة للاستقرار. نحن نفوز بمشروع. نحن ندافع عن لقب الدوري، وأبطال كأس السوبر”.
(د ب أ)

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