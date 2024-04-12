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تشافي مدرب برشلونة: قرار رحيلي وراء الصحوة في المباريات الأخيرة

12 - أبريل - 2024

تشافي هيرنانديز

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لندن: قال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، إن موسم فريقه كان سيصبح كارثيا إذا لم يقرر الرحيل بنهايته.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن تشافي 44/ عاما/ أعلن رحيله عن الفريق بعد الهزيمة على ملعبه بنتيجة 3 5/ أمام فياريال في كانون الثاني / يناير الماضي، وذلك بعد عامين ونصف العام على رأس الإدارة الفنية للفريق.
وقال تشافي في ذلك الوقت إن قراره سيجعل اللاعبين أكثر حرية، وقد ثبت صحة ذلك حيث يدخل برشلونة في مواجهة مع قادش غدا السبت بعد 12 مباراة متتالية بدون هزيمة في كل البطولات، وجاءت آخر تلك المباريات في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي حيث فاز الفريق الكتالوني 3 2/ في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
وقال تشافي في مؤتمر صحافي:”مع اتخاذ القرار كنت متأكدا من أن الأمور ستسير على هذا النحو، إذا لم يحدث ذلك ستكون كارثة ولقد أخبرت رئيس النادي بذلك”.
وأضاف: “لقد بحثت الأمر في النادي ولو لم أقرر ذلك ما كنا لننافس الآن”.
وبسؤاله حول إذا ما كان سيغير رأيه بشأن قراره أجاب تشافي: “لقد أخبرتكم في كل مؤتمر صحفي أن لا شيء تغير”.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.
(د ب أ)

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