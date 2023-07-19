تشانغ تنسحب باكية من مباراة في بطولة للتنس بالمجر بعد خلاف مع منافستها- (فيديو)

بودابست: انسحبت الصينية تشانغ شواي باكية من مباراة في بطولة للتنس بالمجر أمس الثلاثاء بعد أن محت منافستها المجرية أماريسا توت بصمة الكرة على ملعب رملي بعد نزاع بينهما.

وسددت تشانغ المصنفة الثانية ضربة أمامية بدا أنها سقطت على الخط لكن حكم الخط قال إنها خرجت من الملعب. ونزل الحكم الرئيسي للتحقق من بصمة الكرة ليؤكد أنها لم تلمس الخط.

واستشاطت تشانغ غضبا وطلبت التحدث مع مشرف البطولة.

واستمرت المباراة لنقطة أخرى لكن الخلاف حول الواقعة المتنازع عليها استمر قبل أن تتقدم توت إلى بصمة الكرة على الأرض وتمحوها بحذائها.

وصرخت تشانغ “انتظري، انتظري، انتظري! احتفظي بالعلامة”. “ماذا تفعلين؟

وبدت تشانغ حزينة بشكل واضح خلال تبادل طرفي الملعب وتم استدعاء طبيب للاطمئنان عليها قبل أن تقرر المصنفة 28 عالميا الانسحاب بينما كانت متأخرة 6-5 في المجموعة الافتتاحية من المباراة في دور 32 في بودابست.

ودافع منظمو البطولة عن قرار الحكم الرئيسي.

وقال إريك سيكلوس رئيس الاتصالات بالبطولة لوكالة (ام.تي.آي) الرسمية “تحدث آلاف من الحالات المشابهة في أنحاء العالم. في هذا الموقف، يكون الحكم الرئيسي هو من يحسب وقد قرر الفائز بالنقطة”.

وأطلقت الجماهير المجرية صيحات استهجان ضد تشانغ بعد انسحابها بينما صافحتها ??توت قبل أن ترفع ذراعيها للاحتفال.

ولجأت تشانغ لاحقا إلى انستجرام للشكوى من هذه الواقعة ووجهت الشكر لكل الداعمين لها.

وسرعان ما أدانت بعض اللاعبات تصرف المجرية توت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت الأسترالية آيلا تومليانوفيتش على تويتر “سلوك مثير للاشمئزاز.

“شواي شخصية رائعة وأفضل من الكثير من اللاعبات لأنها صافحت في النهاية الحكم واللاعبة المجرية”.

وقالت لاعبة الزوجي الأسترالية إيلين بيريز إن توت فقدت احترام زميلاتها.

وأضافت “لقد صدمت بالفعل من مستوى عدم احترام هذه الفتاة … إذا رأيت هذه الفتاة غدا سأخبرها كم أشعر بالاشمئزاز”.

ودافعت توت عن قرارها بمسح بصمة الكرة.

وأبلغت إذاعة كوسوت الرسمية “لا أفهم سبب الجلبة التي أثارتها بخصوص النقطة، التي أرادت تغيير قرار الحكم الرئيسي”.

وأضافت “لا أفهم لماذا لم تتقبل القرار، إجمالا، هي من كان يسعى لإثارة المتاعب”.

(رويترز)