تشبيه سخيف

مثلما توجد تشبيهات أدبية دقيقة، فيها متعة وإبحار في اللون والطّعم والرائحة واللمس والصورة، كذلك توجد تشبيهات سياسية يُقصد فيها توضيح أو تقريب موقف أو حالة معيّنة.
هنالك مَنْ شبّه ما حدث لـ«حزب الله» في الأسبوعين الأخيرين، تفجيرات الهواتف، وملاحقة قيادات الصَّف الأول، بهزيمة الخامس من حزيران عام 1967، واشترك في هذا التشبيه عربٌ، منهم من حزنوا وأُحبطوا وغَضبوا، بعدما بنوا في مخيّلتهم حصانة أكثر بكثير من الواقع، ولم يتخيّلوا أن يكون الاختراق بهذا العمق والانتشار، كذلك فإن الإعداد والمِهنيّة والقدرات التي أظهرتها المخابرات العسكرية والموساد فاقت الخيال العِلمي، وعصفت بآلاف من كوادر الحِزب، أكثرهم من النُّخبة.
هنالك من شمتوا، لهم ثارات وحسابات منذ الثّورة السُّورية، بعضهم شكر من سمّاه تحبُّباً بأبو يائير على إنجازه الكبير، ووزّعوا الحلوى في الشّوارع، وأقام بعضهم مسيرات احتفالية عند تأكيد نبأ اغتيال السّيد حسن نصر الله، ومن هؤلاء مثقّفون وفنانون وإعلاميون معروفون، وهذا غريب ومقزّز، والبعضُ شامتٌ وحاقد لحسابات لُبنانية داخلية، أو حسابات مذهبية ضيّقة، فقد أخلَّ حِزبُ الله في التوازنات الطائفية المُكرّسة منذ أجيال. البعض شبّه ضربة الهواتف وما جرى بعدها بما حدث عام 1967، وأوّل من أطلق هذا التشبيه والتقييم هو الإعلام الإسرائيلي المجنّد في غالبيته إلى جانب نتنياهو، المتعطّش إلى صورة النّصر والمجد القديم، الذي يسعى إلى رفع المعنويات والتقليل من شأن المقاومين، وهذا طبيعي، وحقٌ لهم، فالحرب هي الحرب، والإعلام أحد أهم أذرع الحرب، ومن وظائفه بثُّ روح الهزيمة لدى العدو، وتشكيكه بقدراته وبسلاحه وبقادته، وهذا لا يقلُّ فتكاً عن القنابل العملاقة.
روّج الإسرائيليون وبعض العرب المتعجّلين لهزيمة المقاومة لهذا التشبيه، لأنّ كلَّ يوم يمرُّ من غير استسلام وتسليم يسبّبُ لهم شعوراً متجدِّداً بالإحباط.
بهذا الإنجاز طمح نتنياهو إلى صورة أمجاد حزيران القديم، حيث التقط فيها قادة جيش الاحتلال «الأسطوريين» مثل موشيه ديان وموطي غور وحاييم بارليف وغيرهم، صُوَراً على حافة قناة السّويس، وعلى ظهر ناقلة جُند في باحة الأقصى، وعلى قمّة في جبل الشّيخ، وفي داخل الحرم الإبراهيمي في الخليل.
نتنياهو أخذ له صورة على مدخل أحد الأنفاق في قطاع غزة، وهو يرتدي واقي الرّصاص والخوذة، وأخرى في خيمة على محور فيلادلفيا، وحوله مئات الجنود، ومؤخّراً وبمناسبة عيد العُرْش، احتفل بكأس نبيذ، بعد إعلان وتأكيد اغتيال السَّيد حسن نصر الله، ليستعيد صورته التي شوّهتها طعنات السّابع من أكتوبر الماضي.
ممكن تضليل الأجيال الصاعدة من العرب ومن الإسرائيليين ومن أنصارهم عبر العالم، ممن لم يعاصروا هزيمة حزيران، وتشبيه ما حدث اليوم بذلك اليوم، ولكّنه تشبيه ضعيف وسخيف وركيك ولا يمتُّ للمشبّه به بِصِلة.
بلا شك أنّ نتنياهو ورجاله تعجلوا جدّاً في هذا التشبيه، ومثلهم العرب من المعجبين بغطرسته في السِّر والعلن، كالعبد المعجب بِتسريحة شَعرِ جلّاده.
هزيمة حزيران كانت مُفجعة بحجم الأمل والحماسة التي كانت سائدة في تلك الأيام بتحرير فلسطين، كانت إسرائيل مولوداً خديجاً بعد، وكان الغربُ يخشى عليها من نَزلة بَردٍ ومن نسمة هواء، يتنافسون على حمايتها ورعايتها في عناية مركّزة، وبينما كانت قواتنا «تتقدّم إلى تل أبيب» في ذلك النهار، وطائرات العدو «تتساقط كالذّباب» فوق سيناء، فجأة نهض الخديج المسكين من مهده، وافترس كلَّ من كانوا حوله وهو يُقهقه، فأذهل الصديق والعدو وحتى نَفسَه.
جاءت الخيبة بحجم الآمال الكبيرة بعودة العرب إلى مكانتهم وحجمهم الضائع في التاريخ، هطل مطرٌ من قار وأوحال على العرب، وانكشفت العورات، واتّضحت السّذاجات، وفوضى القيادة والإدارة والفساد، ورقصت تل أبيب وأخواتها احتفاء بقهر «أعداء إسرائيل»، ونُصبت مخيّماتٌ جديدة للاجئين الجُدد، وجلّل الأمة عارٌ لم يُمح بعد.
لقد مرَّ عامٌ على ما أطلقت عليه حركة حماس معركة «طوفان الأقصى»، وما تسمّيه إسرائيل «السُّيوف الحديدية»، وما زالت المقاومة في قطاع غزّة تنبضُ وتؤلم الاحتلال بصورة شبه يومية، فيردُّ بجرائم حرب ضد المدنيين، لم يعرف التاريخ الحديث في مثل وحشيّتها وحقارتها.
تدخّلت أقوى الإمبراطوريات في التاريخ، وقدّمت من المساعدات العسكرية والاقتصادية ما جعل بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية يضجّون، فهذه المساعدات ما كانت لتقدّم لولاية أمريكية إذا ما نُكبت بالأعاصير والبراكين والزلازل، لم يبق سوى إجراء استفتاء بين الإسرائيليين للقبول أو الرّفض بأن يكونوا الولاية الواحدة والخمسين! لقد بات اعتماد إسرائيل في وجودها كاملاً على أمريكا، بعدما ساد انطباع كبيرٌ باستقلالها وقدرتها على البقاء من غير جَميل أمريكا والغرب، طبعاً يرفض الإسرائيليون أن يكونوا ولاية أمريكية، لأنّهم أكثر من ولاية، وهذا أربح بكثير، هكذا يبقى التنافس بين عشّاقها الكثيرين لإرضائها وحمايتها، إضافة إلى أمريكا.
أما حزب الله الذي يتلقى دعمه الكامل من إيران، ولا يستطيع أن يستمر بغير ذلك، فقد مرّ عام كامل بأيامه ولياليه وساعاته وهو يشاغل إسرائيل في وجبات يوميّة، ويفرض على مستوطنات الشّمال إخلاءً قسريًا، لم يحدث في تاريخ ولاية إسرائيل منذ تأسيسها.
لا شك أنّ ضربة الهواتف نزلت مثل صاعقة مرعبة على أنصار حزب الله ومقاتليه وقيادته، وكانت بالفعل بثقل وخيبة تدمير الطيران المصري كلّه في الدقائق الأولى من حرب الخامس من حزيران على أرضه وقبل أن يشغّل محرّكاته، وصحيح جدّاً ما قاله السّيد نعيم قاسم بأنّ دولاً كبيرة ما كانت لتتحمّل مثل هذه الضربة، بل ويختلُّ توازنها بأقل من هذه الضربة بكثير، ولكنّ الحزب عبر المرحلة الحرجة إلى مرحلة الإنعاش والتعافي.
بعد عام من المواجهة، إسرائيل تُجنّد طالبي اللجوء من أفارقة وغيرهم كمرتزقة، (الله لا يشبِعكم مرتزقة)، مقابل تسهيل الاعتراف بهم كمواطنين في الدّولة! هذا يشبه شرط «الدّفع قبل الرّفع»، يعني ممكن للمسكين طالب اللجوء أن يُقتل في حرب مملكة إسرائيل الكبرى، كي يحصل على تسهيلات للبقاء كمواطن فيها، وتخيّلوا هذا المسكين الذي سيصبح مرتزقًا كيف سيعامل أبناء الوطن الأصليين، أو كيف سيواجه ذلك المقاتل الشّرس المؤمن بقضيته على أرضه في فلسطين ولبنان، وبأية نفسيّة مشوّهة لا تنتمي لشيء إلا لصراع البقاء كما في الأدغال، يدفعونه إلى معركة كضبع جائع يبحث عن فريسة لأجل بقائه.
توظّفُ دولٌ عظمى أساطيلها في البحر والبر والجو، ومرتزقتها، وإمكاناتها الاستخبارية، وهذا يشمل عدداً من أجهزة المخابرات العربية والدولية، والجميع يصبُّ في ضاحية في شمال تل أبيب، وإلى أحضان نتنياهو والجهاز المحيط به، ورغم ذلك، المقاومة مستمرّة.
تشبيه ما جرى ويجري بحرب حزيران سخيفٌ جداً، هذه الكريهة لم ولن تُحسم، حبالها ومشانقها طويلة جداً، سوف يملُّ الناس من إحصاء أعداد الضحايا، وهي كارثة نازلة على جميع شعوب المنطقة والوافدين إليها، بمن فيهم المرتزقة من كلّ لون وعرق، وليس على طرفٍ دون غيره من أطرافها.
كفيت يا سهيل ووفيت وغطيت الموضوع من جوانبه وقلت ماينبغي ان يقوله كل فلسطيني وعربي حر شريف فلا داعي للمزيد.
لو لاحظت بعض الشرفاء من المعلقين في هذا الموقع وبعد ان احتدمت المعركة هذا الصباح ورءوا فعل الرضوان في العدو قيما لم تفعله جيوش العربان، رجعوا إلى الموقف الحق الذي نرجوا ان يحذو حذوهم فيه الآخرون من كتاب ومعلقين.
ارجع اكرر للمرة الألف ان بوصلة الحق والوطنية تقاس بمقياس المقاومة الفلسطينية فمن طابق هواه المقاومة فهو رابح ومن انحرف فهو خاسر ولن يضرنا شيء.
ان وافق فلنفسه وان خالف فعليها.
تحية لكتاب المباديء وعدم التذبذب، كتاب فلسطين في هذا الموقع.
كالعادة متألق استاذ سهيل . ومن ما قرأته وكان جميلا ادبيا_ وانت الاديب المبدع_ ما كتبه نارام سرجون: “مارأيته في بعض الشوارع يعطيني اليقين من أننا لسنا بخير كمجتمع بشري .. وكمجتمع يدين بالاسلام او بالعروبة .. وان مجتمعنا وصل وهو محتجز في زرائب الدعاية الثورية الى حالة من الغباء .. وأن قطيع الخرفان والماعز – الذين يعيشون بعقل الماعز ويعيشون حياة الماعز – يرقص ويبتهج ويملأ الدنيا ثغاء ويوزع البرسيم على قطيع الماعز وهو يرى أن الخيول الأصيلة البرية تتعرض للهجوم من الضباع والكلاب البرية .. ويظن ان العداوة بين الضباع والخيول تجعل الضباع صديقة للماعز .. تلك الخرفان والماعز ستكون هي نفسها وليمة للضباع وللكلاب البرية عندمت تغيب الخيول ويختفي صهيلها ..هذه حادثة مؤلمة .. مايؤلم هو انك تدرك أننا خسرنا من مجتمعنا شريحة وصلت الى نقطة اللاعودة وصارت تعيش حياة الماعز فكريا .. .. . فهذه الشريحة التي تبتهج بجريمة اسرائيل لايهمها من يموت في غزة .. .. ولاتقدّر ان من انبرى لحماية أهل السنة في فلسطين لم يكن أحدا منهم .. ولا من حكومة اردوغان .. ولا أي قائد او ملك او زعيم مسلم أو أمير .. بل شخص واحد اسمه حسن نصرالله دفع حياته بشكل كربلائي ثمنا لفلسطين وفداء لأهل غزة ..”
السوريين يفرحون بسقوط الطائفي المجرم القاتل الذي قتل ابناءهم وهجرهم ودمر مدنهم فوق رؤوس اطفالهم الذين نجوا من مذابح مرتزقة ايران وذنبها في الحولة والبيضا ولبنان والعراق ونحن نحذركم أن اتركونا نفرح مع بقاء دعمنا لاهلنا العرب المسلمين السنة في غزة وفلسطين والا سياتي اليوم الذي تندمون فيه على لومنا عندما نقطع شعرة معاوية التي لا تزال تربطنا معكم
مقال رائع توصيف دقيق للواقع، ولسيكولوجية الشامتين، الذين اسقط في يدهم. المقاومة ستنتصر بإذن الله.ولاعزاء للمتخاذلين والمطبعين.
مشكلة بعض الفلسطينيين أنهم لم يتعلموا درس حرب الخليج الثانية. فقد وقف البعض منهم مع صدام لاحتلال الكويت وبعدما تمت هزيمة صدام وخروج قواته من الكويت أصبحوا منبوذين من طرف الكويتيين. وهاهم الآن يقومون بنفس الخطأ تجاه السوريين الذين قتل الأسد وإيران وميليشاتها منهم الكثير. فلا تلوموا السوريين الذين لهم ثارات مع مليشيات إيران إذا ما فرحوا بمقتل من ساعد على تهجيرهم وقتلهم. ولا تنسوا أن الشيعة يرفعون شعار الثأر للحسين بعد 1400 عام و تريدون من السوريين أن ينسوا ثأرهم الذي مرت عليه فقط سنوات.
مشكلة منتفعي مكاسب سايكس بيكو وأتباع لورنس ليست مشكلة الفلسطينيين, وفلسطين أولى القبلتين وثالث الحرمين وفيها المسجد الأقصى والتي أهاب المصطفى اصحابه النفير اليها حق لها أن ينصرها ويضحي المسلمون بالغالي والنفيس. مشكلة المتآمرين أنهم يؤمنون بالقوي المتناوب وإن كان عدو الله ورسوله والمؤمنين, وعند الله تجتمع الخصوم وهو الديان والقاضي.
للأسف هذا ما يحصل
احد المعلقين كتب هنا بانه يريد ان تحتل ايران ليس فقط اربع عواصم بل كل العواصم العربية. ويعرف عن نفسه بانه فلسطيني سني.
تخيل شخص سوري أهله ذبحوا بالكيماوي وتحت الحصار يسمع هكذا كلام.
ثم سؤال لكل فلسطيني يدعم ايران
من دمّر مخيم اليرموك ومن يمنع عودة أهله اليه ولمصلحة من؟
مشكلة “بعض غير الفلسطينيين” أنه لا يا يعرف أن عدونا واحد و واضح أنه يريد أن يقضي علينا جميعاً ولكن يريدنا منفردين.
كفيت و وفيت هذه هي الكتابات التي تحتاجها الامة في هذه الايام كل جمله و سطر يبث الروح في جسدها الذي تكالبت عليه وحوش الدنيا
من يَتشفَّى في المرض أو الموت شخص غير سوي، وطنيته وانسانيته معطوبة
الفرق بين اهل السلف و اهل العلف، الفرق بينهما كبير جدا و كل يوم يصير اوضح مع أن الاثنين عندهم نفس اللحية و نفس الشكل …
الأمر الأول أي بلاء ينزل بأهل غزة ستجد أهل العلف يتكلمون عنه إما من باب الملامة يلوم و ينتقد ! او من باب الشماتة يضحك عليهم ! خلي ينزل بلاء بالصهاينة ! لا يمكن ان يتكلم عنه ! عمرك ما تشوفه يتحدث عن دبابة تم تفجيرها او مجموعة تم القضاء عليها !
الامر الثاني : خليه فقط يسمع ان مجموعة تجمع الاموال لغزة ، ستجده يشكك و يتهم في النيات!
الامر الثالث : لا يطيق اي منشور يدعم المقاومة و يستهزء و يضحك و يتهم صاحب المنشور في نيته و يقذفه بأقبح الالقاب خارجي !
العبرة لا تكن من اهل العلف